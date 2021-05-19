【本報訊】過往不時揭發有善信大舉放生，最終變成大屠殺，但仍未能遏止這風氣。昨日佛誕，疫情下放生活動有增無減，有宗教團體安排善信出海放生，一隻船大概坐滿50人，被放生的海洋生物除一般魚類還有鱟、海星和貝殼類。放生熱點北角碼頭卻有善信一邊廂放生，另一邊廂有人「執死雞」，鬼祟匿藏在碼頭底撈捕剛被放生的海產。

北角碼頭昨晨有不少團體包船出海，船隻只有上層載客，目測幾乎坐滿約50人。據悉，他們是到鯉魚門對開海面放生。善信對傳媒頗抗拒，有人用雨傘阻擋電視台拍攝。有市民在碼頭海鮮檔買海產放生，海鮮店甚至設特製滑梯，由店員將海產放入滑梯再瀡到海中，或用魚網吊落海。被放生海產除了常見的魚類，還有鱟、海星和蜆。

業界：轉售檔販循環放生

不過，記者發現兩名男子藏身碼頭底部的木樁旁，剛好對準善信放生之處的正下方，當有海產從滑梯滑下或有魚網放下鮮魚，他們就用長柄魚網將魚撈過來，倒在自備發泡膠箱內，短短一小時已載滿，收穫豐富。記者想採訪二人不果，其間岸邊有人監視記者拍攝，表現警誡。前來放生的梁女士稱，放生是隨心，強調會選購海魚，「要適合佢哋生長」。

有不願透露姓名的海鮮業界人士指，放生活動期間往往吸引不少人打撈魚穫，當中小部份是專營放生生意的海鮮檔，亦有不少釣友到場。他形容，若在碼頭放生，釣友大多在橋底守候，待放生完即出動魚網等打撈，「只要唔係喺放生活動進行緊明目張膽咁撈，啲人好少出聲」。

即使是海上放生，不少接載釣友出動的漁家會提供貼士，安排釣友在附近垂釣。至於這些放生海產的去向，該知情人士指，除小量是自己食用，大部份會轉售予提供放生的海鮮檔，令海產不停「循環放生」。

多次踢爆佛門醜聞的律師翁靜晶稱，佛教放生主張隨心救贖，現時放生人士做法猶如綁匪綁架後收取贖金釋放人質，過程中為當事人帶來痛苦。

翁靜晶：下品善行或造孽

翁靜晶指，他們以為過程中為己贖罪甚至獲福報，這種本着獲回報而作的「善舉」，屬於下品慈善行為，若過程令生物死亡，更為自己製造罪孽。

翁指本港放生活動猖獗與政府沒限制有關，外國不少國家或地區已有相關規制，包括不能在自然投放生物，此舉已能有效打擊放生。她不諱言，不少宗教人士甚至視放生為大生意，籌募捐款，鼓勵本地甚至海外人士參與放生。

新界養魚協進會會長黎來就表示，現時最常放生海產是龍躉、石斑等魚類，部份雖屬養魚，但非常適合在香港水域生活，只要放在海中問題不大，但碼頭位置水質差，放生後幾乎九死一生。他不諱言有人會打撈放生海產再轉售海鮮檔，但認為只佔少數。

嘉道理農場動物保育部主管艾加里博士昨在社交平台發文，批評商販利用這特別的日子讓許多動物遭受極大痛楚和苦難，建議市民改以捐贈支持拯救動物組織，讓物種重獲自由返回野外。

愛護動物協會提醒市民，放生這種自以為救贖動物的行為實際上非常不人道，且會危害動物生命。據漁護署早前稱，若活動涉及虐待動物行為，會違反《防止殘酷對待動物條例》，最高可被判處罰款20萬元及監禁三年。