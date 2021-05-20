本港疫苗接種數字經歷一日「世紀低位」後，今日（20日）重回「正常水平」，全日共約23,700人接種COVID-19疫苗，未知是否受港府昨日（19日）再度表明復必泰疫苗社區接種中心9月底會停止運作的訊息影響。當中不論德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，還是中國科興滅活疫苗，接種人數均見上升。

疫苗接種計劃至5月20日踏入第84日，約2,050,300劑疫苗已被接種。當中約1,213,100人已打第一劑，包括約521,900人打科興，約691,200人打BioNTech復必泰；約837,100人已打第二劑，包括約383,600人打科興，約453,600人打BioNTech復必泰。

單日接種人數升近5成

單計5月20日，全日約23,700人打針，較前一日上升近5成，其中約8,700人打科興，甩底率約4%；約14,800人打BioNTech復必泰，甩底率約3%。科興方面，約4,000人打第一劑，約4,700人打第二劑。至於BioNTech復必泰，約6,600人打第一劑，約8,200人打第二劑。

此外，約12,800人在網上預約打針，較前一日增加約2成；其中約4,400人預約科興，約8,500人預約BioNTech復必泰。

多7人針後不適送院

5月19日共7人針後不適送院，分別為3男4女，年齡介乎20至59歲，當中6人打BioNTech復必泰，分別有5人屬第一劑，以及1人屬第二劑；餘下1人打科興第一劑。

當中1名接種第二劑復必泰後左上肢出疹的29歲女子，未經診症就自行離開醫院；其餘經治療後已經出院的6人，針後不適症狀分別為昏厥、暈眩、高血壓、氣促及心悸。

15劑科興疫苗溫度過低 3醫院職員針後未見不適

香港佛教醫院晚上公佈，周二（18日）下午，該院有護士在進行疫苗注射前，發現一個用作運送15劑科興疫苗的手提冷藏袋溫度偏離指定範圍，即攝氏2至8度，紀錄儀顯示儲存溫度曾有約2小時為攝氏1.3至1.7度。根據醫院紀錄，當日下午有3名職員接種有關疫苗。該院已就事件通知該3名職員，有關職員目前未有任何不適。

院方稱，當時已立即停用餘下的疫苗，以及向疫苗供應商查詢有關的情況，並於今日獲回覆確認有關儲存溫度的輕微偏差，不會影響疫苗的成效及安全性。院方亦已將個案呈報醫院管理局，並稱會檢討使用有關冷藏設備運送疫苗的工作流程及指引。

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