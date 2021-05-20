民陣召集人陳皓桓與9名民主派涉於前年10‧1組織非法集結，前日起還柙候判。陳的Facebook今日再有更新，指陳已經慢慢適應獄中生活，並指他身陷牢獄仍希望向支聯會、《蘋果》說聲加油！

陳的Facebook專頁編輯在探訪後提到陳皓桓的情況，指獄中天氣很熱，陳呼籲大家要「愛錫地球」以免加劇全球暖化。除此以外，他已經慢慢適應獄中生活，有時會想像茶是威士忌、水是清酒，肉是牛扒，也有持續運動。

身處囚牢，但陳皓桓仍關心牆外情況，希望向支聯會和該會副主席鄒幸彤說聲加油，呼籲《蘋果日報》要「加油撐住」，同時亦促其好友、開站師成員之一的Jerry多做運動。對於網上出現去留爭議，他希望大家都可以留在香港，「做能力所及嘅事情」，並在今日5.20的日子，引用《5201314》的數字歌，高呼「願榮光歸香港，我愛大家！」

吳文遠冀港人以微笑面對極權

至於同案的另一被告社民連主席吳文遠，其Facebook亦提到探訪的情況。吳文遠現時「狀態和精神依然好過丙朗，笑容燦爛過太陽花」。他希望香港人面對極權，要時刻保持微笑，用香港人的幽默和智慧，「繼續留言、發聲、創作，粉碎極權政府啲無窮無盡咁脆弱無下限嘅『玻璃心』」。

他又希望港人繼續關注警務處國家安全處處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩院的事件，批評警方短時間內已經判斷蔡無罪，相反普通市民、年青人、律師、大律師、飛機師、醫生未定罪就已經要還柙，被未審先判。他在獄中亦知道今日《蘋果》頭版報道傑斯和女兒的點滴，祝福她一切順利。

寫信注意事項：

如欲去信社民連梁國雄、吳文遠、岑子杰、陳皓桓，可郵寄到「香港長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室 社會民主連線收」

1.請勿在信中貼上任何貼紙；

2.信封内，除信紙外，「不可以」附有任何物件，例如：錢、郵票、回郵信封、食物、書簽、咭片等等；

3.請勿使用塗改液或改錯帶；

4.不要使用過厚的信紙，不要用閃亮墨水寫信；

5.請勿寫任何有關監獄情況或逃獄內容，亦不要寫抗爭口號；

6.如希望各人回信，請留下聯絡方法。

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