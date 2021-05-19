有在校家長多年旁觀老師工作量「超額」苦況，多次向校方反映刪減功課量不得要領，很多習作不過是家長課後「包底」：「現在是完全浪費了課程框架，以及一間英小津校」。亦有家長表示，學校從沒有發展學童體藝，只不住催谷學術：「完全無畀學生唞氣。如果咁樣考到名校，無家長會出聲，事實上無見到成績有進步。」

前教師Zoe指，該校的常識、歷史及地理、科學科，上下學期各有一份專題研習習作，校長規定以3年一個循環，題目不可重複；而教師須先為構思的主題，撰寫10頁的活動內容，獲校長批准才可讓學生做，卻不必每次順利獲批，便得重做。「考試期間都要做那3科project。家長想做project時間提前，校長批得遲，全部逼去考試期間，我又要教答題技巧，幫學生溫書，又怎教他們做project？」

她不諱言看出不少習作皆出自家長手筆：「做到好似大學FYP（final year project）成本booklet，但你又唔可以話學生，因為他們要考試，而份project是佔成績三成。」

名校家長課後包底

家長周太（化名）的幼女就讀低年級，另一名兒子早年順利升讀名校。在校10年觀察，她直指所謂傳統名校，不過是自己課後「包底」：「每年都走咁多人，一定好影響教學質素，請返來的又沒有經驗，仍然在學校的『老臣子』就等退休。」她最不滿是學校每年的習作量太多，老師指引不清晰，基本上是家長做：「交project時間叠住測驗，當然是溫書，係我做完畀佢哋抄——project Based Learning係好，學校歷史科會教古希臘、埃及，全部都係需要額外時間處理的題目，現在是完全浪費了課程框架，以及一間英小津校。」

她直指，該校升中派位並不理想，不過在「叩門」階段，學生因為英文底子好，加上普遍中學始終用筆試主導，因此最後獲Band 1中學取錄不難。

小六家長Anna（化名）對校方從沒聽取家長意見感憤怒：她多次向班主任建議減輕功課量，對方亦如實向校長反映過，未有絲毫改善；副校長只回應「覺得功課量適合。學校已經將最好給學生」：「測驗周都要做project，presentation，全部重叠的；甚至中學面試高峯期，校方仍堅持測驗默書，令學生吃不消。」

她直指學校不思進取，從沒有發展學童體藝，只懂催谷學術：「就算做project都係資料性，沒有任何創意。上學期去到12月，要做3個project，每個廿多頁，還有每星期的中英文默書，完全無畀學生唞氣。如果咁樣考到名校，無家長會出聲，事實上無見到成績有進步，還要放學家長填補返不足，相當吃力。你睇陳守仁，大家都係英小，短時間已經過晒我哋學校，人哋就係用創意，教小朋友自學。」

舊小拔曾現倒校長潮

1950年創校的拔萃小學（舊小拔），隨着直屬的拔萃男書院轉為直資，2004年開辦直資拔萃男書院附屬小學（新小拔），畢業生可直升「一條龍」拔萃男書院；拔萃小學05年起由男校轉為男女校，最終於2010年與拔萃男書院脫鈎，當時兩校達成共識，05年或以後入讀舊小拔的學生，將不再八成直升男拔，改為預留10個中一學額給成績優異學生。

據校監Ross Royden當時接受訪問稱，「小校」更有助建立比「大校」更親密的師生關係：「如果家長覺得游泳池、田徑場對子女教育很重要，我歡迎他們選『新小拔』；但若家長喜歡細小但師生關係緊密的學校，他們就會選拔萃小學。」現任校長伍頴儀於03年接任校長一職至今18年，當時她已在該校擔任英文科科主任11年。

據資料顯示，該校早在02年發生過「倒校長潮」。時任校長陳景行治校3年，最後因未能通過校方聘請專家進行的評審而遭解僱。其任內表現備受教師和家長抨擊，試過約20名家長因不滿陳而集體退學，亦引發2000年14名資深教師集體辭職，最後逾百名家長發信逼對方「下台」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）