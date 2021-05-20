涉區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》明日（21日）將正式刊憲生效，今日已再有區議員宣佈辭職。港府則發新聞稿指，特首林鄭月娥今日已簽署《條例》，林又稱，今次修例是「為維護『愛國者治港』原則踏出重要一步」，亦有助一國兩制貫徹實施。

林鄭表示，擁護《基本法》和效忠香港特區是「公職人員的法定要求和條件，也是參選或出任公職人士的根本義務和責任」，而明日生效的《條例》首次訂明非常明確的公職人員宣誓法定標準，規定宣誓安排和有效處理公職人員宣誓就職，因從事違誓行為而須承擔的法律後果。

新聞稿亦提到，《條例》於今年3月17日交上立法會首讀，本月12日便在立法會三讀通過。

民主派議席最少40席懸空

連同今日宣佈辭職的區議員計，預料《條例》生效時，全港18個區議會、452個議席中，由民主派於前年區選贏得的389個議席內，有至少40席都因為相關區議員被DQ、判監逾3個月、辭職、被還押或者拒絕宣誓而懸空。

另外，有指當局擬安排18區於同一天內，分區集體宣誓。《蘋果》今日向民政事務局查詢有關區議員宣誓安排，惟當局未有闡明，只稱會按《條例》要求落實宣誓規定。

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