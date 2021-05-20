前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。法醫林偉國就梁凌杰的解剖報告出庭作供，指出梁凌杰死因為多處受傷，與高處墮下造成的傷勢脗合，並無刀傷等可疑傷痕。林另指出，梁凌杰的右邊身傷勢較重，推斷他墮下時右邊身最先著地。林又引述毒理測試報告，指梁凌杰體內沒有酒精、常見藥物或毒品等異常發現。

驗屍報告指出，梁凌杰身高173厘米，體重92公斤，體型魁梧。梁的身上有多處外傷，包括右眼眉、右臉頰及左額有瘀傷與擦傷、胸口正中有瘀傷、右身下胸至臗關節、左下腹及腹股溝有瘀傷擦傷、右上臂有骨折和裂傷、右臂及雙手手肘有瘀傷和真皮層出血、右腿外側整體有面積達71乘16厘米的瘀傷，右膝、左大腿及左腳踭亦有瘀傷。

兩邊肺部重量不一因出血量不同

至於內部傷勢，梁凌杰頭顱的左前額及右邊面部有深層瘀傷，惟頭骨無骨折，顱內亦無內出血，僅腦膜有輕微粥樣硬化，但無不正常傷勢。右頸肌肉另有深層瘀傷。

另外，梁的胸骨正中間無骨折，但左右肋骨都有多處骨折和骨裂，脊骨、胸椎和盆骨亦多處骨折。另外兩邊肺部都有血滲進胸腔。肺動脈正常，左肺有輕微凹陷。而心臟屬正常大小，心肌因失血而變得蒼白。此外，腹腔有少量流質血液、腸壁膜有出血迹象、肝臟有廣大部分撕裂、右腎有多處裂傷、膀胱穿孔。

死因研訊主任留意到梁凌杰的兩邊肺部的重量不一，左肺重217克，而右肺則重419克。林解釋，梁凌杰兩邊肺部出血量不同，而出血會使肺部塌陷，故導致其重量有所不同。林又引述毒理測試報告，指梁凌杰體內並無異常的酒精、常見藥物或毒品發現。

醫療紀錄顯示梁自稱於2014年遭中國海關毆打

研訊主任讀出梁的醫療紀錄，顯示梁在1995至2017年間多次到醫院門診求醫或住院，多是即日或翌日出院。威爾斯親王醫院的醫療紀錄顯示，梁於2014年4月21日聲稱在福田口岸遭約7至8名中國海關人員拳打腳踢，導致面部及胸部受傷、胸壁疼痛、手臂受傷及嘔吐。經診斷後發現他左邊頸部、胸口及上肢瘀傷，除此之外身體狀況良好，留醫一晚後出院。

博愛醫院的醫療紀錄則顯示，梁於2017年4月9日因直腸出血、排便有蟲及有血求醫。2008年至2015年間，他另分別因全身過敏性出疹、腳甲倒生、上呼吸道疾病、腸胃炎或跌倒瘀傷等不同原因求醫。

死因庭曾去信屯門醫院及北區醫院索取梁的醫療紀錄，惟相關資料已被院方銷毀。

法庭已傳召所有證人，案件押後至下周一，讓各方進行結案陳詞，預計陪審團下周二退庭。

【案件編號：CCDI481/19】

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