【本報訊】傳統津貼名校拔萃小學爆發教師離職潮。有家長向本報投訴，今年小六升中呈分試的關鍵時刻，兩班小六的班主任竟相繼於學期中辭職，其他主科亦大多由代課老師授課，嚴重影響教學進度。該家長形容子女就讀六年以來，教師團隊「逢暑假便『換血』，每年最少走三分一」。據悉，該校老師紛紛劈炮，是因不滿校方不合理的工作要求。教育局證實接獲家長對學校教師聘任事宜的不滿，已聯絡學校跟進。

綜合多名家長及前教師提供的資料，該校校長伍頴儀上任18年來，每年平均約七至十名教師離職。據2020年《小學概覽》，小拔班級編制為各級兩班，全校教師總人數為25人。

消息人士透露，前年離職教師約7至8名；去年則有10名。現時實際教師數目為24名。自去年九月起，六年級兩位班主任未待上學期完結已相繼辭職。「還有3B班主任、2B英文科教師、3B是代課，轉長工後又走；5A班主任二月請假到現在，聽說到七月都不會回來，所以現時5A班主任也是代課。」

小六家長梁太（化名） 指出，過去六年的教師流失量高企，每年最少三分一，約七至十位教師離職。「每年學生都要適應新老師，新老師又未必掌握學生原本進度，每年都是這個循環，很浪費時間。」其子適逢呈分試，惟今年一月班主任已離職，由不同的代課老師授課：「中文老師開學不久已不停請假，由不同的代課輪住教；數學、科學老師3月底請假，亦由不同的代課老師代課。」

另一位小六家長陳太（化名）亦指新聘任的班主任於農曆年假後才到職，惟復活節假後便請病假兩星期，形容班務前所未有混亂：「試過整堂無老師在班房，學生做甚麼都可以。有請過代課，或叫低年級老師代課；甚至連數學老師都要『落場』教中文。」

據悉，該校不少年資五年以上的教師已辭職，與疫情下工作量不勝負荷有關。「每星期全部科目，合共出四、五十份，全部都是老師重新做過的工作紙。」

校方：指控失實有惡意

本報就拔萃小學教師大量流失等事宜電郵向校長伍頴儀查詢，其後校監Ross Royden以書面聲明回應，指有關對學校的評語屬「失實及有惡意」（false and malicious），校方正徵詢法律意見，就毫無根據屬於誹謗的陳述採取行動。

教育局覆稱，資助學校按《資助則例》規定可自行聘用日薪代課及月薪臨時教師，暫代放病假及其他核准假期的常額教師。教育局證實接獲家長對學校教師聘任事宜的不滿，已聯絡學校跟進。

教協副會長葉建源認為，教師離職數目若達三分二，以及學期中途離職，已顯示有異常情況，「教師轉職往往在學期尾，完成學期才轉職，學期中間走，沒有很多學校學期中請人，按情況應該是出現很異常情況，老師才這樣選擇。」認為當局應正視問題。