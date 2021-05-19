5月15日中國首個火星探測器「天問一號」成功降落，內媒紛紛報喜，歡呼中國成為全球首個同時在兩個地外星體擁有巡視器的國家、歡呼為火星添一抹中國紅。反正天上有地下無，便符合渲染正能量的上意了。

未知真的巧合，抑或有意為之的獻禮工程？「天問一號」登陸火星翌日，正是「偉大的無產階級文化大革命」爆發55周年。基於只見新人笑、哪管舊人哭的優良傳統，對後者當然全國官媒閉口不談，一於舉頭望火星、低頭打疫苗才算政治正確。這與十年前或五年前依稀的反思文革言論相比，更見萬馬齊瘖。

55年前毛澤東先來「五一六通知」，再來「炮打司令部」大字報，令文革狂飆驟起。六億神州盡舜堯，顆顆紅心向太陽，與今天14億人齊向錢看、快打疫苗恍如隔世，來得比火星更熱。有意思的是「天問一號」搭載祝融號火星車降落烏托邦平原，與文革鼓吹建立無產階級專政的烏托邦似遙相呼應。後者已經破產45年，前者會否火燒烏托邦迄未可料也。

正好此時，筆者收到一本香港海員工會收藏、港九工會聯合會宣教委員會45年前出版的絕版文物──《港澳愛國同胞 堅決擁護中共中央兩項決議 熱烈慶祝文化大革命十周年》，內容令人拍案叫絕、啜核抵死。誠為熱烈響應習主席學黨史、填補公社科教材空白的不二之選。正值建制派當年響應文革號召，發動六七暴動54周年之際，更具溫故知新的教育意義也。

回擊在港破壞論 似曾相識

書中分兩部份，一是紀念文革發起十周年，歡呼取得偉大勝利，二是聲討鄧小平罪行。在紀念文革部份，工聯會理事長楊光表示，文革大大推動了香港工運發展，文革就是好。新聞界代表李俠文：「在文化大革命推動下，在毛主席無產階級新聞路線指引下……加強思想革命化，在版面上體現鮮明的階級性，及時傳達中央的方針政策和號召。」教聯會會長吳康民認為，要進一步批判鄧小平，反擊右傾翻案風。要堅決回擊蘇修、托派、蔣幫對祖國的誣衊、造謠、叫囂，粉碎他們利用香港進行破壞活動。這類回擊境外勢力的論調，不是似曾相識、近在眼前乎？

在反鄧部份，香港青年學生協會會長崔綺雲指：「香港是國際鬥爭的場所，階級鬥爭尖銳複雜，我們必須堅定愛國反霸立場……反擊階級敵人的造謠破壞活動……同學們切身受到資產階級教育制度摧殘，深刻認識到祖國教育革命就是好。鄧小平要翻文革的案，算文革的賬，我們堅決不答應！」只是這些忠誠廢物，沒幾年便打倒昨日的我，跑去跟鄧公握手為榮了。

最有意思的是《文匯報》4月9日消息：「我們希望我們的祖國成為強大富強的國家，但這個強大富強，是社會主義的強大富強，而不是修正主義、社會帝國主義的強大富強。若果中國變為修正主義國家，也會像今天蘇聯那樣，成為社會帝國主義，對內壓迫廣大人民，對外侵略擴張，這樣的結局絕非中國人民之福，也不是香港同胞之福，也不是東南亞人民、世界各國人民願意見到的事情。」45年前的預言，不幸而言中。

黃東

時事評論員