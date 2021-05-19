【本報訊】10.1遊行案六人還柙，社民連主席黃浩銘昨日到荔枝角收押所探望涉事的黨友兼民陣召集人陳皓桓。他形容陳的精神不錯，更對他唱出歌手林家謙的歌曲《一人之境》，稱在牆內「一個人原來都可以盡興」，着大家不用擔心，希望香港人「繼續堅持民主，唔好放棄」。

不斷做運動消磨時間

黃浩銘稱，陳皓桓還柙期間不斷做運動消磨時間，「做掌上壓囉，我又教咗佢幾招，希望佢健健康康」，並指收押所內頗多曱甴，「對佢（陳皓桓）嚟講有多少壓力嘅」，但其他都沒有問題。黃浩銘又稱，現時社民連兩名前主席梁國雄和吳文遠均已被囚，「計埋我就第三個 ，我就遲啲。」

陳皓桓facebook專頁昨亦發出帖文，形容陳「精神好好、早睡早起」外，指陳「暫時未有報紙睇就比較悶，所以係咁做運動同掌上壓」，不過囚室內「曱甴就真係多左（咗）啲」，帖文又標籤「#致一直還在堅持的人」。

教協總幹事沈偉男昨探望因初選案被還柙的民主黨前主席胡志偉，沈形容胡「好精神」，主要跟他討論最近情況，胡知道黨友何俊仁和楊森等亦被還柙，都感慨和無奈，想像不到他們也會被還柙。

胡志偉亦託沈偉男寄語香港人，知道現時情況困難，但也不要放棄，亦要沉得住氣，「最重要係大家喺各自崗位繼續努力」，不要同流合污，或者陷入「平庸的邪惡」。

另外，民主黨李永達昨到赤柱監獄探望因參與初選被控串謀顛覆國家政權的趙家賢，趙因食用糖尿餐單而消瘦不少及繼續有偏頭痛，「左眼睇嘢都唔太清楚，會容易有影，對睇書寫信都有影響，所以嚟緊都申請緊去睇眼科醫生」。