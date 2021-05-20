前年11.2在維園舉辦選舉聚會，警方當日早上突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿獲138支汽油彈、懷疑汽油彈半製成品及易燃液體等，四男一女被捕，其中三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件於區域法院續審。當日協助處理案件的O記警員供稱，在大廈內發現五名被告後，將他們押返涉案單位，其後短暫將他們押到後樓梯。法官葉佐文追問下，發現鑑證人員當時正在單位內拍攝證物及被告的個人物品。葉官質疑：「等佢（被告）專登睇唔到呀？咁咪做乜都得？咁你哋放咩喺度影相佢哋點知呀？點解要使走佢哋影相呢？你哋有咩解釋？」

警員12665張建成隸屬俗稱O記的有組織罪案及三合會調查科，他今供稱當日到達涉案單位時大門已破，掃蕩時先在2樓餐廳附近男廁廁格發現一名黑背心穿拖鞋男子，即本案第三被告丘建威，並指他身上散發出濃烈汽油味。當時丘身上並無任何身份證明文件。張稱有理由相信丘與案件有關，又指當時「目測佢喺度東張西望，有理由相信佢會有逃走可能」，故要求他在廁所坐下，並向他使用手銬。

他將第三被告交給偵緝警員5820接手後，隨即到同座大廈2樓升降機位置處理另一名身穿紅色風褸、赤腳的被捕人士，即本案第一被告鄭錦輝。張指鄭身上亦有汽油味，因案件涉及揮發性汽油物品，為避免鄭雙手有干擾，遂將鄭雙手分別套上紙袋。

辯方稱，該紙袋化驗後並沒有驗出易燃物質，控方則指專家報告顯示「冇結果唔代表有掂過或冇掂過」。葉官則直言：「咁咪即係證明唔到有囉，你記住個舉證責任係邊就得嘞。」

警屢稱聞到汽油彈味 辯方大狀：你冇受過嗅覺訓練㗎嘛？

張及後供稱，他於單位內檢取了31項屬於首被告的個人物品，以讓被告確認，其後有鑑證科人員到場取證。

法官葉佐文核對進出單位的時間，發現眾被告在鑑證人員於單位內拍攝證物及被告個人物品時，全遭警方押到後樓梯，直至拍照後才被押返單位內。葉官質疑：「我唔明點解影相要押走佢？等佢專登睇唔到呀？咁咪做乜都得？咁你哋放咩喺度影相佢哋點知呀？」

主控回應謂：「影相先離開啫，佢哋一路都喺度。」葉官不滿謂：「影相咪緊要囉！而家就如數家珍咁（展示證物相片）！點解要拉去後樓梯呀？留返喺度咪得囉。點解要使走佢哋影相呢？你哋有咩解釋？」 主控未有即時解釋，並指將會為作供的證物警員補充書面口供以解釋事件。

第三被告的大律師盤問時問到，在廁格找到第三被告時，廁所是「濕濕地，地下有水」。張則形容廁所「乾淨」，不肯定地下是否有水。

大狀再問廁所內有否聞到其他氣味，例如尿味、清潔劑味或第三被告的體味。張稱對廁所的氣味沒有很深印像，「我淨係記得汽油彈味」。

大狀繼而再問張所謂的「汽油味」即是甚麼味，張回應稱是「係油站散發出嘅味」。大狀追問那味是汽油（Petrol） 、柴油（Diesel），抑或是石油汽味？張稱不知道。大狀聞言：「係啦，你冇受過嗅覺訓練㗎嘛？唔係聞嘢特別叻啦？」張僅稱：「正常呼吸，聞到味囉。」

警沒向上司提出撿取被告衣物 官問：你唔記得佢個身陣味？

辯方又指，被告身上衣物經化驗後找不到任何助燃劑，反問張：「你仲堅持喺廁格聞到汽油彈味呀？」 張承認不知汽油彈如何製造，辯方稱：「你以為汽油彈就有汽油味呀？」直指張所稱第三被告身上有汽油味的說法全屬虛構，張否認。

葉官亦質疑，既然張甫遇見第三被告已聞到有濃烈汽油味，為何不盡快撿取其衣物化驗？張僅稱沒有收到指示。葉官反問：「咁你有冇請示吖？既然都聞到咁強，點解佢喺你身邊幾個鐘，你都冇作呢個請示？講緊六個鐘你都冇咁做。定係你唔記得佢個身有陣咁嘅味？」

張不斷重複回應謂：「我冇索取呢個指示。」葉官不耐煩稱：「你唔好重複我個問題啦！我梗係知你冇咁做，就係問你點解嘛！」

張沉默良久，最終緩緩謂：「唔好意思，我真係冇考慮到。冇呢個諗法要去請示。」辯方稱：「你冇考慮請示，根本就係聞唔到有味囉。」張否認。控方覆問時，問張撿取衣服是否他的職責。葉官聞言指出：「我嘅關注係點解佢唔提出。可以係其他人去撿取。」

控方另又問及張發現首被告時，其身上亦散發濃烈汽油味，張指他同樣沒有就此向上司提出撿取衣物。葉官聞言問：「兩個都冇咁做，所以做法做得啱呀？」

本案共有五名被告，其中兩人早前認罪，判囚3年2個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。審訊明續。

【案件編號：DCCC97/20】

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