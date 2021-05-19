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新民黨主席葉劉淑儀前排話要推姜濤返大陸，成功借MIRROR製造話題。噚日葉劉又寫文捧MIRROR，左一句話MIRROR「絕不小眾」，右一句話「努力是有出路的」。之不過葉劉大讚MIRROR，佢嘅支持者似乎唔多受落，不但冇留言附和，反而唱反調批MIRROR，仲連近日人氣爆升嘅ERROR都拉埋落水鬧。

葉劉喺佢自己fb同報章出文，分析咁多人成為「鏡粉」，一方面係四大天王、陳奕迅同古巨基等轉咗型做住家男人，香港娛樂圈又「真空已久」，所以「香港需要本土偶像」；其次葉劉想話MIRROR眾人唔係冇料或者冇努力過，好似姜濤就努力減肥，隊長Lokman係跳舞出身，AK就回應前排葉劉話要推MIRROR返大陸時「回答得體大方」。

網民斥勿跟車太貼

葉劉對MIRROR有讚無彈，但葉劉嘅粉絲好明顯唔認同佢嘅睇法，喺葉劉fb超過600個留言入面，好多人嘅留言都係同葉劉唱反調，係咁插MIRROR，其中一個相當多人畀like嘅留言，仲連近日人氣爆升嘅ERROR都拉埋落水插，「什麼MIRROR ERROR祇得一個優點，就是年青，但質素很低呢！」果然年輕就是罪。

有人亦留言質疑葉劉唔清楚MIRROR，「葉太你是否要check清楚先再hard sell佢哋！」仲有人話對葉太太失望，「不要人講你又講，跟車太貼實在危險，不如做多d正事」，更有人留言夾硬屈MIRROR「反政府，又黃又黑」，甚至明明葉劉講緊MIRROR，但又有人貼出「梁粉」屈穎妍嘅文章狠批ERROR。睇嚟葉劉又順得哥情失嫂意喇。

李八方