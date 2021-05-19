【本報訊】除了何文田華英中學的重建撥款受阻，政府近年亦曾屢次在建制派壓力下，抽起或撤回多間大專院校的撥款項目，其中2019年反送中運動期間，政府便曾先後撤回三項涉及大學醫療教學設施的撥款申請，包括中文大學於大埔興建一座教學科研綜合大樓、港大設施提升及醫學院校區發展的項目，以及理大的醫療教學大樓興建計劃，共涉款約20億元。

政府一度辯稱撤回上述撥款申請是因為有立法會議員對新設施的保安問題表示關注，惟遭多名民主派立法會議員質疑是建制派向政府施壓導致撥款押後。民建聯何俊賢2019年11月在立法會財委會會議上表明，因警方在理大發現多枚汽油彈，對相關院校設施的撥款「存疑」。政府其後雖有重新申請撥款，惟最終延至去年6月才獲財委會通過，相關工程已因此延遲約一年進行。

民主派去年11月總辭後，立法會由建制派全面把持，情況更為嚴峻，立法會財委會今年2月原定審議中大涉款約14億的綜合科研實驗大樓工程，惟民建聯周浩鼎等質疑中大保安措施不足，形容大樓將成「暴徒基地」，揚言否決申請。中大其後宣佈，由於有議員對該校處理反送中的保安工作表示關注，主動撤回有關申請，與政府前年撤回撥款的原因一致。

葉建源批評令學生受害

前教育界立法會議員葉建源指，如撥款申請遭立法會否決，政府將不能於該年會期重提議程，相信政府撤回華英中學撥款項目，是認為申請無法獲得通過，希望「遲啲再交上去」。他批評，學校設施的工程撥款均須經財委會審理，建制派議員卻以政治原因向政府施壓，「大學啲醫學設施都威脅唔通過（撥款），阻撓培養人才」，慨嘆建制派的所作所為只會令學生受害。