政府下月二日向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案，建議在指定海外醫學院校畢業的醫生，符合相關要求後可免試註冊，但必須是香港永久性居民。雖然草案已獲行政會議通過，但行會成員兼自由黨立法會議員張宇人表示，不應只局限香港永久居民，而且若限制海外醫生必須懂英文及廣東話，會減少可回港執業人數；又認為不應只憑學歷來吸納海外醫生，應同時考慮其工作履歷。對於草案提交上立法會後，可能再有修訂，香港醫學會會長蔡堅表示，「冇得擔心，依家喺立法會做咩都得，要立咩法都得，香港人冇聲出」。

蔡堅：能力最重要 考試為最公平方法

蔡堅今早在電台節目表示，業界已表達對修例的關注，但「政府要開個門就開個門」，指自己也曾參加其他國家執照試考試，考試是評核醫生最公平方法。他指今年香港執照試有40%人合格，如9名來自英國的醫生有8人合格；來自德國、西班牙、意大利、印度、馬來西亞及尼泊爾的醫生，合格率百分之百，顯示最重要是醫生有能力。

蔡指，以現時香港的環境，即使免試可註冊，也難以吸引海外醫生來港。「今次再放寬，如果有100個（申請），我會覺得好詫異」。

張宇人不點名嘲有人怕爭飯碗

張宇人之後在同一節目表示，今次政府放寬只是一小步，但不應局限香港永久性居民，特首最初是指香港永久性居民的子女；並指若限制海外醫生必須懂英文及廣東話，會減少可回港執業人數，又認為不應只憑學歷來吸納海外醫生，部份人未必畢業於100大醫學院，但累積了豐富工作經驗。

張又不點名指，「好似你正話你訪問嗰個人，佢當然開心到痺，因為睇到可以嚟嘅人唔多，同佢爭飯碗嘅人唔多，呢個條例草案其實收窄咗好多」。現時政府提出的修訂，是可免試註冊的海外醫生必須是香港永久性居民、於特別註冊委員會訂定的認可醫學院畢業，以及在公營醫療機構工作最少5年。

對於草案提交上立法會後，可能再有修訂，蔡堅接受《蘋果》查詢時表示「冇得擔心」，「依家係試水溫，可以隨時修訂，修訂到點都唔知」。對於被暗寸因申請人不多，不需擔心被爭飯碗，蔡堅表示，「我好慚愧，做咗50幾年醫生都唔係星球人、月球人，只係地球人。最好叫稅局講吓有幾多星球、月球醫生，唔係俾人渲染，令市民以為醫生咁發」。

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