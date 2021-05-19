上月24日，拖延逾年的中大校友評議會周年大會舉行，票選新主席及兩名常委，「票站」移師紅館。雖然中大校友關注組事前曾呼籲校友到場投票，但未有龐大動員下，投票前紅館外出現如同演唱會開騷前一幕的長龍。結果揭盅，開明派壓倒性大勝，民主黨區議員盧俊宇以逾7,700票成為「票王」，輾壓僅得約千票的對手當選。

「大家都知再200萬人出嚟都係冇用，情願細啲做。」

對於結果，盧俊宇坦言感意外，事前甚至未敢想到勝選，「係香港人再次企出嚟，其實大家都明現時係唔會有改變同逆轉任何嘢，但大家見到唔公義，會喺安全環境下，繼續用行動證明自己堅持嘅價值觀。」

他認為，雖然今次投票僅限中大校友，其實反映出香港人的狀態，「人心同價值觀冇變到，繼續堅持黑白是非良知嘅心」。回想當日，眼見到場投票校友橫跨老中青，「都係想仲有投票機會就要把握，唔想自己被代表而後悔，但其實大家都係不問結果去做件事，本身已經唔係諗贏。」

盧俊宇形容，如此心態是情緒主導，「係好唔理性㗎，有好大憤怒情緒」，從投票當日，即場對主席的不信任動議獲通過且全場掌聲雷動是最佳例證，「今日嘅香港人都明眼前困境好大，但亦因為咁行出嚟；好似撐阿布泰，過幾日買都得，但大家就係寧願排幾個鐘都要買，因為好嬲囉。」

事實上，他自己亦是不理性，憑一股激情決定參選，「之前中大發生好多事，有咁多問題；中大係自己政治啟蒙地方，大二時因為中大第一次去六四晚會，接觸政治，所以想報答返母校。」但同時自言過去不多參與中大事務，甚至當選後仍未掌握評議會的工作，惟無礙他成功吸票，「有個可能80歲嘅老校友婆婆嚟到，捉住我手，話唔知我係邊個，但叫我要為大家爭取公義同發聲。」

他的另一身份是屯門區議員，同時觀察到港人這種轉化已散落社區。民主黨近期賣獎券籌款，街坊都樂意支持，「我遇到個中學生，佢得10蚊，唔夠錢買張獎券，就問可唔可以捐錢。」

雖然難以再有大型群眾運動「集氣」，街坊反而想他不要太激，「唔想我送頭」，「因為大家都知再200萬人出嚟都係冇用，情願細啲做，但唔代表個力量大細，反而係大家對社會承擔大咗，知道唔再係搵個星期日辛苦遊一次行就算，而係由日常生活搵位做嘢，持續堅持參與，民主抗爭已經變成良知守護行動；政治人物角色都唔同咗，我哋唔再係感染者，反而似流通管子，去連結唔同人唔同力量，做協調輔助工作。」