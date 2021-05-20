前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。警方事後撿取梁凌杰的遺物，並從梁的兩部iPhone手機擷取資訊，發現他曾於案發前3天於手機內寫下一段題為「心灰」的文章，案發前兩天曾在Google搜尋「旺角跳樓2019」、「金鐘跳樓」、「心灰」等字，案發前一天則搜尋「返送中」、「反送中英文翻譯」、「反送中英文版」。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工早前供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

駐守中區警署雜項調查小隊的警員曾志安，負責分析梁凌杰兩部iPhone內的sim咭資料，發現梁於案發前3天在iPhone7的Notes程式中寫下題為「心灰」的文章。

Summary：心灰

惡法殺港

心灰

黑警冷血

林鄭下台

林鄭殺港

黑警冷血

撤回惡法

還港自由

心灰意冷

Created by 2019/6/12 21:04:40

Modified by 2019/6/14 18:16:16

案發前一天傍晚拍攝寫有訴求的黃雨衣

梁在6月15日當天並無Safari或Chrome瀏覽器記錄。惟他在6月13日凌晨2時至3時，曾在Google搜尋「旺角跳樓2019」、「金鐘跳樓」、「心灰」，近中午12時搜尋過「撤回」。在6月14日5時至6時期間，則在Google搜尋了「返送中」、「反送中英文翻譯」、「反送中英文版」。

另外，警員在梁的iPhone7相簿內發現他於6月14日下午6時18分至6時21分之間，拍攝了3張寫有「黑警冷血 林鄭殺港 心灰意冷 撤回惡法」的黃色雨衣，及一張寫有「反送中」等字的橫額。在6月15日早上11時15分至下午2時24分，梁再拍了2張黃雨衣相片、5張橫額相片，及2張寫有遺言的筆記本相片。

而根據警員在梁凌杰臉書（https://www.facebook.com/marco.leung.5855）的截圖，顯示梁於案發前一天有5項動態更新，包括轉載潘小濤有關「林鄭辭職」的帖文、更換封面為寫有「全球集氣反送中 拒為香港送中」的相片等。而梁的最後一篇帖文，為轉載一條反送中的聯署連結。

除了上述搜尋，梁在6月14日曾經搜尋「旺角過夜」、「旺角spa」、「維珍尼亞賓館」、「旺角酒店」，並頻繁地瀏覽DCFever的二手拍賣網。

【案件編號：CCDI481/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）