前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。警方事後撿取梁凌杰的遺物，包括梁的兩部iPhone手機，破解了兩部iPhone的4位數字密碼，擷取資訊包括手機內WhatsApp多個群組對話內容，顯示梁凌杰當日危站早段期間曾與友人互通訊息，更向友人說笑，讚對方剪髮後「靚靚」。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工早前供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

負責本案數碼法理鑑證的網絡安全及科技罪案調查科警長劉曉暉在證人供詞中指，他於2019年6月17日接手警方事發在現場撿取的iPhone5、iPhone7，以及兩張sim咭，同月19日成功揭示兩部iPhone的4位數字密碼，並利用軟件「Cellebrite 」擷取了上述4項證物的檔案。

他將上述檔案向負責調查案件的警察展示後，在檔案內下載了與案件相關的資料，包括兩張sim咭內的一個電話號碼紀錄；iPhone5內的WhatsApp合共67,306條對話紀錄、492項通話紀錄、2,614項聯絡人紀錄、safari及chrome的2,727項紀錄；以及iPhone 7內的WhatsApp多個群組共77段對話紀錄、13張相片、149 項通話紀錄、573項聯絡人紀錄、「note」內的一份文件，以及safari和chrome的3,176 項紀錄，並將上述資料燒錄成光碟。

駐守中區警署雜項調查小隊的警員曾志安，負責分析梁凌杰兩部iPhone內的sim咭資料，發現其中一部iPhone5內的sim咭，登記人為梁凌杰，在案發日有232項使用數據紀錄。iPhone5內有67,306段聊天紀錄，聯絡人包括有Daisy612及Hanna💕💕，而群組則包括「四會廣寧鄉里群」、「假R3-24-28/5/19越南」、「物業資料」及「信義同學會」。iPhone5亦有492個通話紀錄，案發日只有一個未接來電，而該來電是從梁凌杰另一部iPhone7所撥打；iPhone5另顯示當天沒有任何網頁瀏覽記錄。

而梁凌杰另一部iPhone7內的sim咭內，有77項聊天紀錄，案發日沒有紀錄；在149段通話紀錄中，案發日有一項撥出紀錄；另於案發日亦無任何網頁瀏覽記錄。在該iPhone7內，亦儲存了一份備忘錄及13張圖片。

警員曾志安在庭上以模擬智能電話方式，展示梁凌杰兩部手機內的資料。其中梁凌杰的iPhone5於案發日曾透過WhatsApp，跟一個名為Daisy612的用戶對話。

與女友人的對話內容如下：

Daisy612：

【傳送一張短髮女生的自拍圖】

2019/6/15 17:46:17

Daisy612：

哈哈

2019/6/15 17:46:20

Daisy612：

剪短晒啦！

2019/6/15 17:46:27

由梁凌杰iPhone發出：

靚靚

2019/6/15 17:46:48

Daisy612：

太熱了！

2019/6/15 17:47:19

Daisy612：

頂唔順

2019/6/15 17:47:33

Daisy612：

Hey

2019/6/16 12:31:31

Daisy612：

Marco

2019/6/16 12:31:37

Daisy612：

【Missed video call】

2019/6/16 12:42:37

Daisy612：

【Missed video call】

2019/6/16 12:42:54

WhatsApp群組內有「陳學鋒 議員」

另外，手機內WhatsApp群組「四會廣寧鄉里群」，共有112位成員，其中一人為「陳學鋒 議員」，群組當天有以下對話：

天知曉：

https://m.facebook.com/533549779/posts/10157201693454780

2019/06/15 18:13:45

天知曉：

《今天小島已危殆》

（整篇文章，全文如下：https://m.facebook.com/permalink.php?id=2612079368802377&story_fbid=2717934398216873

2019/06/15 18:14:06

天知曉：

示威現場的相片

2019/06/15 18:48:40

另外，Hanna💕💕於6月15日早上11時54分撥打一個語音通知給梁，但梁未有接聽。而根據梁iPhone5的聯絡人資料，Hanna💕💕實為梁iPhone7的電話號碼。

除了Daisy612外，梁當日沒有回覆任何人或群組。

【案件編號：CCDI481/19】

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