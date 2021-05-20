1971年起辦學、地區名校何文田華英中學原定今年第三季開展造價4.7億元的原址重建計劃，惟政府疑因建制派不滿該校校長尹志華曾呼籲政府擱置修訂《逃犯條例》，有意反對撥款，日前抽起立法會工務小組有關華英中學的重建項目議程。副校長今稱對事件感失望，但校方仍希望議程可於本屆會期內通過。有該校同學亦稱，對重建計劃或要延期感可惜，稱學校不少設施已老化。

學生嘆失落

重建計劃昨遭急煞後，華英中學今續有學生如常回校上課。就讀中三級的郭同學表示，校內的不少設施已出現老化，如校內廣播系統不時傳出雜聲；其中一間的電腦室亦較為陳舊。他續指，相關問題雖未算嚴重影響學習，但全校師生本來對翻新計劃感興奮，現時聽到有關消息時，今天回校時難免感到失落。但他亦稱，會以樂觀心態看待事件，認為只要校方能交代清楚校舍須重建的原因，計劃仍有望展開。

而就讀中五的吳同學就苦笑指，雖對消息感到有點失望，但她或能因而在原校畢業，故未有因而非常失落。她又稱，已在現有校舍學習多年，未有為翻新計劃感到焦急。

校方：會持續引導學生守法和平

華英中學副校長劉美珠今早就事件向傳媒派發新聞稿，指校方會持續地引導學生成為一位守法、顧己及人、和平、理性、不以暴力處理問題的中學生；校方期待在各方努力下，重建計劃能盡快落實。

劉坦言，校方雖然對議程被抽起感失望，但會積極與教育局及辦學團體保持溝通，有關消息昨亦以家書形式通知師生及家長，「希望佢哋唔會嚇親。」劉續稱，暫時仍未能確定學生是否依原定計劃於新學年到新蒲崗的前文理書院（九龍）校舍上課，而暫遷方案原先預料需時約兩個月。

副校長冀仍能於本屆立法會期內通過

她又強調，議程被抽起不代表重建計劃告吹，亦不會推斷背後是否涉及政治原因，校方仍希望議程可於本屆立法會會期內通過，以給予同學更理想的學習環境。她亦補充，校方過去從未接獲任何建制派議員向學校查詢有關重建計劃的提問，校方亦是於本周一才知悉議程被抽起一事。

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