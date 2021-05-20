全國政協副主席兼前特首梁振英牽頭成立的803基金，早前去信教育局，要求披露在反修例事件中被投訴行為失當教師的資料，教育局以私隱條例等理由拒絕。基金隨後申請司法覆核，指局方決定不合理，案件今在高等法院審理。基金一方強調，本案涉及重大公眾利益，並指自反修例事件至今，有160宗針對教師專業失德的投訴成立，家長絕對有權知悉相關學校及教師的資料，強調教師不單止影響學生的成長，還影響社會及國家發展。

申請人是803基金有限公司，由資深大狀藍德業代表，教育局則由署理副民事法律專員廖冠華代表。案件由法官周家明審理。

藍德業開宗明義指出，本案涉及重大的公眾利益，明言作為家長，絕對有權知悉教師是否不適合教育他們的子女。藍透露直至去年3月25日，局方經調查後裁定39宗針對教師專業失德的投訴成立；而根據教育局兩周前向立法會呈交的案件顯示，直至去年12月，局方共接獲269宗相關的專業失德投訴，經調查後裁定其中160宗成立，已取消3名教師的資格，餘下的則發出譴責信、投訴信或口頭警告等。

基金指局方違反增加透明度承諾

藍續指，上述投訴行為包括散播港獨思想、欠缺學科的基本知識和常識、教授內容失實的歷史、教學中採用單一角度和偏頗立場的材料、散播仇恨和偏見的訊息、打擊學生的國民身份認同等。藍直言，家長有權監察教師，確保他們教學行為良好，強調教師不單止影響學生的成長，還影響社會及國家的發展。

局方拒公開資料的理據包括不想破壞師生之間的和諧和信任，亦不想社會輿論影響教師等，強調有適當的程序處理投訴，一旦裁定教師專業失當，可取消他們的資格，希望申請人信任局方。惟藍反駁指，有關決定不合理，違反局方向立法會所言的增加透明度，另質疑局方錯誤解讀《公開資料守則》與《個人資料（私隱）條例》中保障資料的原則。

藍指，公開資料與否，必須在公眾利益與個人私隱之間取得平衡，其中《公開資料守則》寫明，「資料是為第三者持有或由第三者提供，並從第三者明確知道或獲得暗示不會進一步披露。但如第三者同意或披露資料的公眾利益超過可能造成的傷害或損害， 則可予以披露。」局方卻基於第2.14條，指資料不包括得到法定保證予以保密情況下提供的資料，即學校名稱及教師身份等。

官質疑：申請人提出覆核是基於公眾利益而非為了贏教育局吧？

藍質疑，局方從來沒諮詢資料持有人、即涉事教師及投訴人是否同意披露，因而拒絕披露，做法不合理。局方判斷資料屬於「保密」，實是無視公眾利益這個重要理據。再者，資料是否屬於保密性質，理應每宗投訴獨立審視，局方卻一刀切裁定所有資料屬於保密而拒絕披露，並不合理。

此外，藍指出根據保障資料原則，學校名稱及被投訴老師的失當行為不屬於「個人資料」，局方理應披露，沒有違反保障資料原則。

法官周家明質疑：「申請人提出覆核不是為了贏教育局，而是基於公眾利益吧？」若只公開學校名稱及失當行為，而沒有披露涉案教師身份，家長亦無從知道是哪一位老師被投訴行為失當，如此又是否仍有作用？藍回應指學校名稱及失當行為仍屬重要資訊。聆訊繼續。

【案件編號：HCAL1969】

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