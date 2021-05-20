正率團訪問北京的終審法院首席法官張舉能，昨與最高人民檢察院黨組副書記、常務副檢察長童建明見面。童表示特區政府在中央政府大力支持下，積極防控疫情等取得積極成效，希望特區司法機關全面準確理解和貫徹一國兩制方針。

據內地《檢察日報》今日報道，童建明昨與張舉能會面時表示，港府在中央政府大力支持下穩健施政，在「防控疫情、紓緩民困、恢復經濟、穩定社會大局，取得了積極成效」他希望香港司法機關「全面準確理解和貫徹一國兩制方針，為確保香港長期繁榮穩定作出新的貢獻。」

同時，童建明亦介紹了習近平新時代中國特色社會主義思想引領下，內地法治建設的「理論成果、制度成果、實踐成果以及內地檢機關職能、檢察改革和檢察工作的有關情況。」他亦希望兩地執法司法機構進一步加強交流合作。

而張舉能就感謝童的會見，表示「願意為維護基本法、加強香港法院與內地檢察機關的交流合作作出努力」。

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