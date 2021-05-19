今年五月十六日是文革發動五十五周年的日子。習近平近年大開倒車，很多人擔心，中共是否正準備發動第二次文革？

習近平不可能發動第二次文革，因為發動文革的主客觀條件都不存在了。

倘權貴失勢必互咬 將動搖統治

毛澤東發動文革的目的，是摧毀舊的國家機器，習近平有那麼大的野心和魄力，膽敢摧毀現有的各級政府架構嗎？那是不可能的。

毛澤東發動文革的目的，是建立一種新的政權形式，成立以部隊軍官，群眾代表和地方幹部為主體的「三結合」領導班子。習近平膽敢做這種無中生有的政治發明嗎？那也是不可能的。

毛澤東發動文革的目的，是橫掃一切「封資修」文化，代之以江青樣板戲的所謂無產階級新文化，習近平有這種大開大合的文化狂想嗎？那也是不可能的。

習近平面對的是改革開放四十年的中共政權，權貴家族在政治經濟領域的割據已經成形，各有勢力範圍，保持相對穩定，一旦摧毀現有體制，失去內部平衡，勢必互相撕咬，動搖中共統治。因此，以摧毀舊的國家機器為目的的文化大革命，不可能在習近平手上發生。

文革之初，大中小學停課，高考中止，老毛發動學生造反，波及全國，政府癱瘓，社會失序，習近平能容許全國動亂嗎？

文革之初，紅衞兵在全國「破四舊」（舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣），打、砸、搶、抄、抓，無惡不作，習近平會放縱學生們胡作非為嗎？

文革之初，紅衞兵實行「四大自由」（大鳴、大放、大字報、大辯論），鬥倒走資本主義道路當權派（即各級官員）、資產階級反動學術權威（即專家學者），還有地富反壞右（即歷次政治運動的鎮壓對象）。習近平能容忍言論自由，容忍反黨言論？

文革之初，大中學生自由成立紅衞兵造反組織，全國城鄉民間組織多如牛毛，習近平能給中國人結社自由嗎？

文革中江青鼓吹文攻武衞，紅衞兵到兵營搶槍，兩派組織武裝割據，血流成河，習近平敢把大陸變戰場嗎？

難達到毛澤東至高無上權威

毛澤東發動文革有三個基本條件，他有政治思想上的絕對權威，有指揮軍隊的絕對權力，有操控社會的絕對本事，這三個基本條件習近平也不具備。

毛澤東的思想和權威，是數十年打江山建立起來的，手下的文臣武將都奉他為共主。毛有自己的思想體系，駕馭黨內不同派系，這種至高無上的權威，習近平永遠無法企及。

毛澤東發動文革，依靠對軍隊的絕對控制，這也是多年征戰建立起來的。搞文革一靠槍桿子，二靠筆桿子，小動盪聽之任之，大衝突發生有軍隊平亂。習近平雖掌軍權，但他的地位是機制決定的，習近平要發動第二次文革，得不到軍隊的全心擁戴。

毛澤東發動文革，靠六億中國人的愚忠，這種愚忠建基於長期洗腦，建基於中共對全國資源的壟斷，建基於中國人的閉塞和愚昧。今日中國人已見識現代文明，受西方文化影響，一旦社會動盪，社會矛盾爆發，習近平能力挽狂瀾嗎？

近期中共號召全民學黨史，青年讀「毛選」，社會上唱紅歌、跳忠字舞，文革似有死灰復燃之勢。當下內外交困，習近平最怕是烏雲壓城城欲摧，朝野上下「更無一個是男兒」，因此文化上開倒車，肅清異端思想，宣揚奴性，服膺黨性，那是有可能的，但完整意義上的文革，很難搞得起來。對外封鎖與文化洗腦不是文革，只是文革舊瘡復發流出來的膿血。

雖然如此，若中共不斷強化極左思想，小粉紅頭腦發熱，上下一起顛，中國人再蠢的事情也幹得出來。中共若執意自毀，誰能阻止他們呢？不該來的來不了，該來的擋不住，文革一旦復發，中國人互相踐踏，那會有甚麼事發生，習近平也不會知道。

方圓

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