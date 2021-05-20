今年是六四32周年，但在《國安法》及疫情影響下，六四維園燭光晚會能否如期在維園舉行，仍是未知之數。支聯會、天安門母親行動及職工盟，傍晚在旺角行人天橋，首度擺設聯合街站，讓市民簽署弔唁冊，並派發白色洋燭和3款分別寫着毋忘六四、呼喚良知和尋求正義的電子蠟燭，呼籲市民六四當晚無論身在何方，亦可燃點手上燭光繼續悼念，讓全世界知道，香港人在政治高壓下仍拒絕遺忘。

街站開設後，數名軍裝警員兩度到場干預，除登記街站負責人及義工資料，又警告記者及現場義工人數太多，或違限聚令，要求分散站立，以免觸犯法例。

黃迺元：這是一場記憶的戰爭

職工盟暫代主席黃迺元表示，97後香港是唯一可公開悼念六四的中國領土，彌足珍貴：「政權一直希望抹去六四一段歷史，就如20年後，或不能再提反修例運動。」他形容這是一場記憶的戰爭，呼籲市民公開悼念六四、拒絕遺忘。

天安門母親運動代表劉家儀則表示，丁子霖老師連大聲悼念的自由亦沒有，香港人今日也面對相似處境，命運連結，她呼籲香港人一齊行出來，不要讓失去摯愛的天安門母親太孤單：「政權唔畀你公開悼念，你更加要拿出勇氣，點起手上良知嘅燭光。」

悼念六四是香港人過去31年的集體回憶，支聯會副主席鄒幸彤表示，設聯合街站，是希望集結民間社會不同力量，她呼籲香港人面對打壓不要放棄，拿出勇氣公開悼念，「市民如果有地方可以代放蠟燭，歡迎聯絡支聯會，讓這個拒絕遺忘嘅運動，可以在民間社會共同進行」。

目前14名支聯會常委中，3人身在獄中，鄒表示常委被還押對該會運作構成一定影響，但支聯會仍有常委在獄外，會繼續運作，除申請待批的遊行和燭光晚會，講座亦會如期舉行，並會在各區擺設街站，「做得幾多得幾多」。

支聯會Facebook專頁亦呼籲網民將影音、文字紀錄加上「#6432Justice」標籤，並上傳到社交媒體平台，另邀請網民簽署網上「#六四 」死難者弔唁冊，毋忘六四。

此外，香港天主教正義和平委員會今（20日）在Facebook專頁表示，將於6月4日當晚點起燭光，追悼「那春夏之交逝去的亡者」及其母親，並為他們獻上彌撒。彌撒詳情稍後公佈。

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