據了解，旅發局第二輪「賞你遊香港」將於6月1日展開，只要本地消費滿800元，便可於指定旅行社免費報名價值500元的本地遊旅行團。計劃將於下周（5月24日）公佈，消費單據會由當日起計算。

為助旅遊業界渡過難關及鼓勵市民消費，當局再推第二輪賞你遊香港，計劃內容大致與第一輪相若，公佈當日會有一系列由旅行社提供的本地團，供參加計劃的市民選擇，市民只需出示最多兩張、合共800元的認可消費單據，便可免費報團。旅行團每個名額價值500元，數量有限，並先到先得。

香港旅行社協會主席胡景豪對計劃表示歡迎，但認為若之後再推第三輪，建議可參考「賞你住」的模式，就是市民消費滿800元，便可直接向酒店訂購住宿套餐，並獲500元扣減：「啲package（套餐）唔會限住只係值500蚊，可以2,000幾都得，但可減500蚊。」

他解釋，據酒店業反映，賞你住反應理想，因套餐豐儉由人，市民有更多選擇，「有啲貴價酒店反而full（爆滿）得更快，有酒店話有啲貴價套餐平少人訂，但因為可以減500蚊反而多人訂咗」。

業界倡變折扣額 讓旅行社推出更多本地團

他續稱，現時賞你遊計劃只限旅行社提供價值500元的本地團，讓參與計劃的市民免費參與，變相是局限了本地團的種類；相反，若改為500元折扣額，旅行社便可推出更多本地團，例如包迪士尼門票及晚餐等，「呢啲團扣減500蚊之後，只需要畀多200、300蚊，但平時一張迪士尼樂園門票已經要600幾蚊啦」。他又說業界也可推更多中高價本地團，例如乘坐直升機遊香港等。

他又說，這樣除令市民有更多選擇，也會為業界帶來乘數效應，就像對酒店一樣，當局每資助市民500元可為業界帶來超過2倍或更多生意額。

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