本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情持續放緩，5月19日僅錄得1宗從印度輸入確診，與18日一樣，連續第3日本地零確診。由於連續4日沒有源頭不明個案，衞生署第4日沒舉行疫情記招。另有少於5宗初步確診。此外，一名43歲由意大利經香港轉飛上海的男子確診，由於他在港檢疫21日後，曾留港4日，其間入住嘉湖海逸酒店。該酒店2期要強制檢測。

衞生防護中心指，一名43歲男子4月22日乘搭卡塔爾航空QR818航班從意大利抵港，報稱2月底在意大利確診，抵港後的4月22日至5月12日於西營盤華美達海景酒店檢疫，5月13至16日入住嘉湖海逸酒店2期，並於5月16日乘搭CX368航班前往上海。防護中心5月18日接獲上海衞生當局通報，該名男子5月17日確診，中心正追蹤其接觸者。

5.19新增強檢場所

政府刊憲，5月6至19日曾身處下列2個場所逾2小時者，須於22日或之前檢測；若已在17至19日檢測，可獲豁免。樂基學校的受檢者如使用樣本瓶，須於24日或之前交回。

●嘉湖海逸酒店2期

●沙田駿景園地下樂基幼兒學校／幼兒樂園

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月23日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月23日）

●尖東加連威老道100號（至5月23日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月23日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月23日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●中環9號及10號碼頭外（至5月21日）

●西營盤高街2號社區綜合大樓（至5月21日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月23日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月23日）

●小西灣社區會堂（至5月23日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至5月23日）

●旺角上海街557號（至5月23日）

●葵涌運動場（至5月23日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月23日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月23日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月22至23、29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月22至23、29至30日）

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月19日14:25）

11,827宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多4人出院（第11742、11794、11823、11824號個案），共11,539人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

47名確診者仍留醫，2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘44人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月19日12:30）

兩岸疫情最新數字：大陸5月18日新增14宗確診個案，未有本土病例，境外輸入病例分別為上海9宗、陝西2宗，以及廣東、江蘇、湖北各1宗。大陸累計確診病例90,908宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診2,533宗，死亡個案14宗。

外國疫情（截至5月19日09:35）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.63億、死亡人數超過339萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,299萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.7萬。印度確診人數超過2,522萬，死亡人數突破27.8萬。巴西確診人數超過1,573萬，死亡人數超過43.9萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●根據法新社統計，自6個月前展開疫苗接種計劃以來，截至香港時間周二晚11時30分，全球疫苗接種量已超過15億劑，其中近3/5集中在中國、美國、印度。中國接種量為4.219億劑，美國2.744億劑，印度1.844億劑。

●美國疾病控制及預防中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周二表示，美國錄得疫情爆發以來最低染疫死亡數字，截至周二的七天滾動日均死亡數為545，而上次有此低點為去年3月。

●尼泊爾衞生和人口部周二說，境內已發現印度變種病毒株，指該種毒株更加危險、更具傳染性，能夠在所有年齡段人群中傳播。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,996,503 (587,196)

印度 25,228,996 (278,719)

巴⻄ 15,732,836 (439,050)

法國 5,959,580 (108,201)

⼟⽿其 5,139,485 (45,186)

俄羅斯 4,900,995 (114,619)

英國 4,466,218 (127,953)

意⼤利 4,167,025 (124,497)

⻄班牙 3,619,848 (79,502)

德國 3,615,896 (86,514)

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