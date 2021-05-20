送貨員從網購平台Big Big Shop取得客戶資料，被辭退後向5名女客戶訛稱公司「轉錯數」，要求她們將款項退還到指定戶口。警方及後拘捕被告，惟他於保釋期間再利用同一手法欺騙兩女，前後騙款共逾1.7萬元。被告早前承認六項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，辯方今求情指被告深感後悔，已向所有受害人還款，她們並無實際損失。惟主任裁判官錢禮指監禁是唯一判刑選項，判他入獄7個月。

被告楊泗華（28歲）報稱無業，早前承認於去年9月8日至10月11日期間犯案，還柙至今日判刑。主任裁判官錢禮以9個月監禁為量刑起點，考慮到被告認罪並已還款，酌情減刑至5個月；惟鑑於被告於保釋期間干犯其中兩項控罪，最終判他總共入獄7個月。

案情指被告原是物流公司送貨員，公司與網購平台Big Big Shop合作，員工可透過手機應用程式得到Big Big Shop顧客資料。物流公司於去年9月收到顧客投訴，揭發被告利用有關資料向顧客借錢，遂將他解僱。

同月，物流公司再收到5名女顧客投訴，指被告向她們訛稱透過「轉數快」轉錯數予她們，涉款800至1.15萬港元不等。當中四人不虞有詐，應要求將款項轉賬給被告。惟另一人查核銀行户口後，發現並無收取過相關款項，於是報警。被告去年9月被捕，但他在保釋期間又用同一手法欺騙兩名女子，遂再次被捕。

【案件編號：KTCC1902/20】

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