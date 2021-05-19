2021年第三季準備動工華英中學原址重建計劃，政府突然煞停，向立法會工務小組委員會主動撤回華英中學重建項目議程，理由是現階段未獲議員支持。據建制派媒體報道，不少建制派議員質疑華英中學曾經與反修例事件扯上關係，又指該校校長曾呼籲政府擱置修訂《逃犯條例》，擔心學校未來「唔知點教學生」，私下表態不支持計劃。明顯今次是政府與建制派扯貓尾，背後是針對辦學團體循道衛理聯合教會，因為他們被視為支持「黑暴」，在反送中運動中，前會長袁天佑牧師也走得較前。

以往行政主導體制，政府提出的法案及撥款條例均不輕易撤回，政府現時面對一個沒有了泛民的議會，建制派主導了議會的撥款申請，可為所欲為，今天政府失去了管治意志，將權力拱手相讓。華英中學事件只是冰山一角，往後的撥款阻撓將層出不窮，小部份是執行政治任務，更多是因為可以從中取利。議會內一派獨大，任何法定機構丶教育醫療丶社福機構撥款，以至城規等，政府將權力交予立法會，他們想阻就阻。這顯示了建制一派獨大，成為了政治游說對象。若果大家想撥款順利通過，主要工作不是游說負責部門官員，而是游說建制派山頭政黨。於是政治公關成為疫症下的蓬勃生意。華大基因檢測出錯，便請公關處理。若某機構想其利益攸關的申請順利通過立法會，最佳方法是聘請建制派開設的公關公司，由他們安排客戶去見議員。

公關說客將絡繹於途

以往由於議會內兩大陣營對壘，政府遊刃其中，可以在不同議題形成不同政治聯盟，拉一派打一派，不會受制於任何一派的政黨。但現在紅色政客當道，政府提出撥款申請，自己反而沒有意志去貫徹，由此產生的公關大餅，紅色勢力可以狂食。正所謂做議員不如做公關，利用自己人脈搵真銀才是王道。香港沒有任何規管政治游說工作，因為以往權力在公務員手，沒有甚麼政治游說空間，現在轉移到議員之手，在冇王管的狀態下，利益輸送由此而來。當議員作勢質疑或否決撥款，stakeholders 便需要做游說工作，利益關係由此搭上。

香港未來會逐步走向官本位，不論是以土地收回條例徵用土地，政圈中人有沒有機會出選各級議會，投資者籌拍電影是否觸及紅線，全部都與官僚權力有關。以往香港有一套可預測性及透明度高的制度，不是由官僚個人說了算，現在變成了人治社會，掌控權力的新主人，公關說客將絡繹於途，這也是香港新腐敗集團產生的溫床。

劉細良

時事評論員