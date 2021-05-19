【本報訊】校舍樓齡達50年的何文田名校華英中學原定今年暑假開始重建，但疑因校長及辦學團體前年曾表態要求擱置《逃犯條例》修訂，被建制派秋後算賬，以擔心學校未來「唔知點教學生」為由，轉軚拒絕支持重建撥款，最終政府在立法會開會前兩天，宣告主動撤回項目。華英中學新學年上課安排勢被全盤打亂。教協及民主黨批評建制派因政見而阻撓正常的校舍重建，是以政治凌駕教育及學生福祉。

華英中學校舍建於1971年，設施低於現時標準，政府同意在原址重建新校舍，費用為4.7億元，工程計劃於今年第三季展開，2024年落成，其間學生會搬往新蒲崗前文理書院校舍上課。立法會工務小組委員會原定今天開會討論有關撥款，但在開會前兩天，政府突然以計劃未獲議員支持，將項目撤回。

稱「日後唔知點教學生」

資料顯示，重建計劃其實早於今年3月已獲立法會教育事務委員會通過，當時議員關注重建費太貴及舊校舍重建整體規劃問題。唯獨委員會主席梁美芬不點名指「個別中學喺唔同社會事件、騷亂都可能有參與」，指教局有責任監督學校，但計劃最後以一人棄權、一人支持及無人反對下，獲得通過。

《星島日報》昨報道，建制派議員其後發現華英辦學團體是基督教循道衞理聯合教會，該校長2019年曾於學校專欄《華英家書》呼籲政府擱置《逃犯條例》修訂，建制派稱文章用詞奇怪，擔心學校日後「唔知點教學生」，故不支持重建項目。報道又引述民建聯張國鈞指希望學校能清晰立場，講述有何措施確保學生不會被「黑暴」輕易影響。本報昨向張國鈞及梁美芬等查詢事件，惟未獲回覆。

翻看被點名的《華英家書》，校長尹志華在文中同時呼籲學生以和平形式表達訴求。部份華英學生曾參與罷課及人鏈活動；基督教循道衞理聯合教會，在反修例期間曾開放灣仔教堂供公眾休息，被左派報道指是「暴徒私竇」。

教協斥政治凌駕教育

華英中學回應指，校方將繼續與教育局緊密聯繫，透過政府向議員和關心華英發展的人士，解釋重建的需要及華英對未來辦學的想法。校方指近兩年香港社會動盪對學校帶來一定衝擊，如何令學生能夠在寧靜、平和氣氛下學習，一直是學校的工作目標，強調校方將持續地引導學生成為一位守法、顧己及人、和平、理性及不以任何暴力形式處理問題的中學生。循道衞理聯合教會則暫未回應事件。

教協發聲明譴責建制派以政治原因向教育局施壓，令已使用逾50年的華英校舍重建受阻，是以政治凌駕教育，漠視學生的需要。民主黨教育政策副發言人鄒穎恒指出，政府和建制派向來自稱關心學生，但卻抽起華英中學的重建議程，令人質疑是以政治打壓手段迫使教育界要「聽聽話話」。

2013年華英中學畢業的校友陳小姐﹙化名﹚指出，華英校舍因較殘舊而未能配合學生發展及活動需要，早有必要重建，質疑建制派為學校亂扣帽子，是將政治凌駕學生需要之上。

政府回覆指，教育局現正重新檢視相關的重建計劃，暫時沒有資料補充。