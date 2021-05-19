堅持兩字，難在實踐。反送中運動初期，港鐵仍是主要交通工具，有人在售票機前放滿散銀給人取用。阿輝（化名）記得，轉捩點是8月24日《人民日報》攻擊港鐵接載「暴徒」後，港鐵秒跪，觀塘遊行前連封九龍灣至藍田多站，列車卻用作運送防暴警，然後積累的怒火8.31全面爆發。

「畀錢嗰刻提自己，佢舔共㗎，就會收埋。」

他說：「睇直播，嗰啲鐘聲，咁大個仔都未試過，成個星期都天光六點先瞓得着。」速龍追打市民，刺耳的警報聲記憶猶新。有人發起罷搭，不單純杯葛，還要求公開當晚CCTV片段，還原警暴真相，「所有嘢都未解決，我冇理由搭返。」

阿花（化名）因8.31堅持罷搭，除非工作關係不得不搭。她知道有人冒險使用長者優惠「抗爭」，但直指「扣唔到血」，因政府會將差額補貼港鐵，手足只會增加自己風險。阿輝說，罷買港鐵商舖亦是方法，如果覺得難，「畀錢嗰刻提自己，佢舔共㗎，就會收埋。我次次都係咁」，堅持與惡保持距離。

他們明白時間久了，總有人「行動上懶咗，身體上懶咗」，但不代表立場改變，因為「由黃轉藍真係好X難」。所謂民氣，不用等別人在街頭大叫「香港人未死」，「啲嘢自然有人做，食黃店，罷買中國貨，罷搭黨鐵，做完唔會放上網講㗎嘛」。生活上的堅持是會帶來一點麻煩，例如提早起床查商店黃藍，但「做到咪做囉」。