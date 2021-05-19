【本報訊】拔小家長周太（化名）的幼女就讀低年級，另一名兒子早年順利升讀名校。在校十年觀察，她直指所謂傳統名校，不過是家長課後「包底」，「每年都走咁多人，一定好影響教學質素，請返來的又沒有經驗，仍然在學校的『老臣子』就等退休。」她最不滿是學校每年的習作量太多，老師指引不清晰，基本上是家長代做功課，「交Project時間叠住測驗，當然是溫書，係我做完畀佢哋抄。」

只谷學術 無發展學童體藝

她直指該校升中派位並不理想，不過在「叩門」階段，學生因為英文底子好，加上普遍中學始終用筆試主導，因此最後獲Band 1中學取錄不難。

小六家長Anna（化名）亦曾多次向班主任建議減輕功課量，對方亦如實向校長反映過，惟未有絲毫改善，「測驗周都要做Project，presentation，全部重叠的；甚至中學面試高峯期，校方仍堅持測驗默書，令學生吃不消。」

她直指學校從沒有發展學童體藝，只懂催谷學術：「就算做Project都係資料性，沒有任何創意。上學期去到12月，要做三個project，每個廿多頁，還有每星期的中英文默書，完全無畀學生唞氣。如果咁樣考到名校，無家長會出聲，事實上無見到成績有進步，還要放學家長填補返不足，相當吃力。」

1950年創校的拔萃小學（舊小拔），隨着直屬的拔萃男書院轉為直資，2004年開辦直資拔萃男書院附屬小學（新小拔），畢業生可直升「一條龍」拔萃男書院；拔萃小學2005年起由男校轉為男女校，最終於2010年與拔萃男書院脫鈎，當時兩校達成共識，05年或以後入讀舊小拔的學生，將不再八成直升男拔，改為預留10個中一學額給成績優異學生。