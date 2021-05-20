本港疫情緩和，醫管局表示累計有約1.1萬名確診COVID-19患者康復出院，患者一般在出院後2至12周需覆診。瑪嘉烈醫院傳染病中心醫務總監指，該中心跟進的約1,300多名康復者中，約16%人曾接受肺功能測試，其中有45.5%康復者出院後3個月的擴散肺活量仍較正常水平低，小部份人或只有正常人肺活量的三分一，更有16.7%人在出院9個月後仍未回復正常肺功能。

瑪嘉烈醫院傳染病中心醫務總監曾德賢指，該中心跟進約1,300多名出院病人，主要是第一波疫情的病人，年齡中位數為58.5歲。約77%人出院後接受驗血測試、16%人接受肺功能測試，亦有0.3%人需轉介精神科醫生。中心為167名康復者進行共215次肺功能測試，發現有45.5%患者在出院後3個月，其擴散肺活量仍比正常水平的80%低，「有啲跌得好緊要，可能得正常人嘅三分一，上樓梯上氣唔接下氣，追巴士會氣喘」。

他指有16.7%人在出院9個月後仍未回復正常的肺功能，其中包括本身健康良好，沒有長期病患病人，約兩至三成康復者出院後亦表示有持續出現呼吸困難及疲勞等症狀。

六旬婦出院8個月 肺活量有時仍低於正常指標95%

曾舉例指，一名64歲、過往健康狀況良好的女士，入院時出現發燒和流感等症狀，其胸部X光檢查發現瀰漫性肺炎，需送往深切治療部和接受呼吸機治療，住院四周後情況逐漸好轉，但出院後兩個月，其肺活量仍只有78%，8個月後終上升至89%；而其氧飽和度在出院後8個月維持在92至98%，意味有時仍低於正常指標的95%。

曾續指，雖然康復者出院後因肺部受到嚴重破壞、肺周邊鈣化，故不時會感到呼吸困難，但只要有恆心跟隨物理治療師進行呼吸和增加肺活量運動，一般都會隨着時間而有改善。

曾又指，中心1,000多名康復者的血液檢查中，其肝功能、腎功能和炎症指數一般在出院後兩個月慢慢回復正常，未有造成太大影響，主要是如果病人本身患有慢性病已影響肝腎功能，康復後飲食等生活習慣須更加留意。

精神病病人染疫後壓力爆錶現幻聽

九龍西醫院聯網部門經理胡潔瑩指，聯網曾訪問190名出院患者，超過兩成人對自身情況感到焦慮，出現精神困擾者以女性為多，病人的焦慮程度未必與病情有關，不少病情較輕的患者感到連累親友檢疫，或擔心受到鄰居歧視，同樣承受較大壓力，醫管局會為他們提供心理治療，包括轉介精神科醫生或臨床心理學家。

胡提到有一名重症病人原本沒有任何精神問題，但入住深切治療部期間，疑因壓力一度出現精神紊亂，感到被迫害，即使出院後生理健康回復正常，但回想住院情況亦覺得自己出現幻覺，對事件耿耿於懷，「唔敢同人講，驚人哋以為佢有嚴重精神病」，及後患者需接受臨床心理治療，了解到只是住院期間產生幻覺，情緒才慢慢平復。另外亦有原本患有精神病病人，於覆診「真空期」期間確診，出院後填寫問卷中心發現其壓力爆錶，疑精神病復發出現幻聽，需轉介接受治療。

胡呼籲市民對康復者有多點包容，減少歧視或不必要的好奇，讓康復者不用承受過大壓力。

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