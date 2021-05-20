香港旅遊業議會聯同旅遊展覽主辦機構匯眾展覽服務有限公司，於上月30日至本月7日期間進行網上問卷調查，成功收到1,394份回覆，當中逾八成受訪者年齡介乎25至59歲。結果顯示，逾六成人打算在旅遊限制撤銷後半年內外遊，而且有超過一半人指疫情不會影響旅遊預算，甚至會增加來年旅遊預算。

分析認為隔離檢疫是旅客卻步外遊的主要原因，調查結果指約一半人都不願意為旅程接受隔離，當中不接受在目的地隔離的旅客有52.4%、不接受回港後隔離的佔47.8%。旅客普遍較接受做病毒檢測，41.5%人接受在旅程中每周做一次檢測，其次有27.1%人指不願意在旅途期間接受檢測。亦有24%人指不願意多付旅費以得到較安全的旅程。

各有約3成旅客指，選擇目的地時，當地旅遊限制和檢疫期，以及衞生措施，是最重要的考慮因素。各有約34%旅客認為，旅遊限制完全撤銷後，會優先去中澳台三地及東南亞旅行，分析相信基於安全考慮，旅客在旅遊業復蘇初期避免乘坐較長途的飛機，及避免到疫情波動的地方。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）