房委會宣佈新一期綠置居啟鑽苑將於本月28日至6月10日期間接受申請，明日（21日）起房委會將派發申請表、申請須知及啟鑽苑的售樓資料簡介等資料。啟鑽苑單位間格亦首度曝光，房委會將展示部份單位間格模型，其中一個面積較大、實用面積約479平方呎的5座1室單位，屬「開門見廁」式設計，間格四正，料可分間2個房間；至於另一面積僅186平方呎、位於4座的17室細單位，屬開放式設計。今次啟鑽苑連同上期滯銷的蝶翠苑及青富苑單位，加上租置計劃的回收單位，今期計劃合共推售3,437個單位。

房委會稱，有意購買今期綠置居居單位或租置計劃下屋邨回收單位的合資格綠表人士，可於本月28日至6月10日下午7時期間遞交申請表，申請費用為250元。房委會將會於明日（21日）派發申請表、申請須知及啟鑽苑的售樓資料簡介，和未售出或因買賣協議撤銷而收回的其他「綠置居」單位，即柴灣蝶翠苑及青衣青富苑2個項目的單位，及「租置計劃」回收單位的售樓簡介單張，當中載有銷售安排和發展項目及屋邨的基本資料。

公眾可在辦公時間到位於觀塘開源道33號的房委會「綠置居」售樓處、樂富房委會客户服務中心、房委會轄下各屋邨辦事處及分區租約事務管理處等取得相關資料，文件的電子版本亦可從房委會指定網頁下載。

啟鑽苑單位售價118萬元至約385萬

今次鑽石山啟鑽苑單位涉及3幢住宅大廈，每幢樓高39層，根據房委會提供的樓盤模型，地盤連同公屋單位共有5座，綠置居則佔第3至5座，地盤毗鄰亦有2座居屋大廈。啟鑽苑共提供2,112個單位，實用面積由184至481平方呎不等，料最快2023年11月才落成。單位以市價約5折出售，售價由118萬元至約385萬元，平均每平方呎售價為7,390元。

房委會將展示部份單位模型，如屬大單位、實用面積約479平方呎的5座1室單位，屬「開門見廁」式設計，間格四正，料可分間2個房間，客廳亦呈長方形；至於另一面積僅186平方呎、位於4座的17室細單位，屬開放式設計，客廳連睡房位置亦呈長方形。根據模型，2款單位於窗戶位置均預留較多空間，似乎可能屬隔音窗設計。

重售上期525個未出售或收回單位

另外，房委會稱，截至3月31日，合共525個在上一期綠置居計劃未售出或因買賣協議撤銷而收回的柴灣蝶翠苑及青衣青富苑單位，連同截至選樓期開始前約2個月確知因買賣協議撤銷而收回的單位，將一併納入是次銷售計劃內重售。此外，約800個租置計劃回收單位亦會納入是次銷售計劃中。

至於出售「租置計劃」回收單位予綠表人士時，將沿用出售「租置計劃」單位予現租戶的現行機制定價。截至今年1月，39個「租置計劃」屋邨中所有未售單位的定價約14萬元至126萬元，但最終售價取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

當局稱，申請者可以選擇網上申請或以郵寄、親身遞交紙本形式申請，任何人士只能提交一份申請表，否則會被視作重複申請，所有申請一律作廢。項目將於今年7至8月攪珠，9至10月開始揀樓。

當局稱，如「居屋2020」的有效綠表申請者，如已表明同意把其申請保留至房委會推出的下一個資助房屋銷售計劃，又符合是次申請資格，他們將自動獲納入是次銷售計劃而不需要重新遞交申請或再次繳付申請費用。房委會已經在今次申請期開始前以書面或電郵通知有關申請者。如申請者再次遞交今期「綠置居」申請，會被視作重複申請。

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