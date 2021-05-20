57歲地盤工與內地婦人結婚後，涉嫌多次非禮及強姦年僅9歲繼女，案件今續審。被告自辯指當初與繼女X的母親Y相識數月便遭迫婚，他因「鍾意X好得意」，故即使與Y並無感情，仍然同意結婚，惟婚後卻有次捉姦在床。他並指Y於案發後向他提出，要求他的前女友付款100萬元，以換取Y不指控他。

在香港出生的被告今作供稱，2011年透過QQ認識內地女子Y，二人隨後成為情侶，Y並帶女兒X與他見面。翌年，Y曾三次到被告工作地點哭鬧迫婚。被告指說與Y隔周才見面一次，本就「冇感情」，但因他之前的婚姻只育有兩名兒子，從未得女，而X外貌甚為「得意」，令他十分鍾愛，故他最終仍勉強答應，並於2012年12月結婚。他對X非常疼錫。

他稱最初一心以為「感情可以慢慢培養」，但婚後有次卻被他捉姦在床。2018年3月中某日，他上班遇着紅雨停工，折返家中，發現Y與施姓男人在房中私通，施更稱付了錢給Y，已上床兩至三次。被告教訓施一頓後將他趕走，並將施的身份證和建築工人證件拍照傳給Y的兄妹告知此事。

被告之後與Y爭吵，並於稍後從X口中得知，原來X早知有施此人，並曾一起吃飯，更知施上門所為何事。被告稱當時怒而趕走兩母女，二人搬往時鐘酒店。但他同晚冷靜後甚為掛念X，於是跑了多間賓館尋找兩母女，翌日接她們返家，惟夫妻感情已受影響。

被告又形容Y有機心和「好恐怖」，常趁他睡着時偷看他的手機，並致電他的同事、朋友甚至兒子，還曾約被告的前女友梁小姐見面，又帶同X到場宣示主權。被告指Y得知梁小姐手上有錢後，便提議假離婚，由被告與梁假意復合，再乘機「屈」梁的金錢。案發後Y更提出要被告向梁索款，換取Y不控告被告。

被告強調從無性侵犯X，坦言可能因為女兒手抱一張被遮蓋身體，他或因此誤觸X的身體，但不知觸及何處。而Y得悉事件後，向他大興問罪，雙方爭吵後被告提出離婚，並搬出寓所，惟事後Y仍有約他食飯和開房。被告相信女兒對他的指控，是因受Y及施的教唆。

被告在接受控方盤問下提到，Y曾要求梁支付100萬元，一時稱其實Y並未親口說付錢就可不被起訴，之後又說Y曾婉轉表示「有錢就好辦事」。聆訊繼續。

【案件編號：HCCC95/20】

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