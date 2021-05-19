現時全港有164間保險公司，保險中介人近12.7萬人，單是去年毛保費總額已逾6,000億港元。惟因保險流程複雜，招攬人員，以至保險銷售和理賠環節均有機會出現貪污舞弊，廉政公署去年推出《保險公司防貪指南》，針對業內營運的貪污風險，包括行內常見的「射單」和騙取較高「握手費」等，建議防貪措施。

過去5年，廉署每年接獲保險業貪污投訴平均有38.8宗，可追查個案約有29.2宗。今年首三個月亦接獲7宗投訴，全數為可追查個案。

廉署防止貪污處助理處長霍廣文分析，保險業內貪污風險主要在核實索償程序、銷售程序和管理保險中介人方面。其中在核實索償程序上，不法保險經紀或會向客戶提出瓜分賠償得益，再與不誠實的醫生串通，提出虛假索償申請以騙取保險賠償，導致保險公司的運作成本和合規客戶的保費均提高。

而行內俗稱的「射單」，即「上線」經紀成功銷售保單後，訛稱「下線」經紀亦有處理該保單，令「上線」獲本身的佣金外，亦可從「下線」瓜分佣金。霍稱此亦為銷售程序的貪污風險。

至於管理保險中介人上，曾有一名保險代理「過檔」時為取得更多「握手費」，向新公司聲稱過去2年總入息高達110萬元，並提交虛假入息證明，並獲發逾26萬元「握手費」；惟事實上，其當時期的總入息僅不足13萬元，該保險經紀最終被裁定欺詐罪成，判監6個月。

霍補充，亦有舉報涉及保險代理虛報學歷，因保險公司一般依賴「上線」核實資料，有「上線」為求「填數」，與「下線」串通虛報資料。他建議保險公司增加抽查，或向簽發文件機構核實資料。

保險業監管局去年共接獲1,494宗投訴，當中操守佔30%，保險公司業務或營運方面佔18%，理賠亦佔17%。保監局副總監（長期業務）呂愈國指，若投訴涉詐騙或貪污並有足夠證據，局方亦會轉介警方和廉署跟進。

呂愈國提醒，市民亦可擔當監察角色，如投保前仔細查閱保單內容及條款，不要在空白文件上簽署，亦切勿交付現金予中介人。他又建議，市民直接向保險公司支付保費，以保障自身利益及防止舞弊行為。

因應保險業界情況，廉署去年推出《保險公司防貪指南》，涵蓋本港的反貪法例，並針對保險業營運的貪污風險，建議防貪措施。廉署除已將指南上載至其網站，亦將向全港保險公司派發實體版指南，亦會為有需要的保險公司，提供度身訂做的防貪服務。

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