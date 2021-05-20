本港連續5日沒有本地源頭不明確診個案，但一名18歲女學生5月5日從香港到深圳，2周後（即昨日）確診，暫時列為外地確診個案，她之前曾接種2劑疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超表示，需進一步調查確定該女子在港感染，或是在深圳檢疫酒店感染；若證實她在港感染，顯示本港仍有隱形傳播鏈。

衞生防護中心表示，該名18歲女學生本月5日前往深圳，19日中心接獲廣東衞生當局通報，她同日確診，中心正進行流行病學調查和接觸者追蹤。該女子非在香港學校讀書，是否香港居民則未有資料，對於是否一直在港也未有資料。根據病人提供資料，她於5月4日曾到聖保祿醫院檢測，結果呈陰性；並於4月中及5月初曾接種疫苗，但接種地點及疫苗種類未有資料。她居於薄扶林道89號寶翠園1座，該大廈需強檢。

已打2劑疫苗 寶翠園1座須強檢

梁子超表示，需研究該女子首次檢測的病毒量，以及是否有抗體等，確定她在港或在深圳檢疫酒店感染。她抵達深圳後14日才確診，即潛伏期較長，有可能是出發前往深圳前不久受感染。若她在港感染，顯示本港仍有隱形傳播鏈，「香港之前有斷發性個案喺社區，仲有隱形傳播鏈唔出奇」。

他指，因該女子2周前已離港，至今社區未有新增個案，若市民做足防疫措施，即使間竭性有殘餘隱形傳播，傳播鏈也可截斷。

市民做足防疫可斷傳播鏈 社交距離措施暫不宜放寬

若就讀漢師幼稚園的4歲男童屬假陽性，對上一宗本地確診個案是4個月大男嬰（第11,825號個案），即被控隱瞞行蹤的菲藉女子的兄長的嬰兒，他於5月5日已被隔離，以此計算，即本港已有15日沒有本地個案。梁子超表示，社區需連續28日沒有本地個案，包括被確診個案被隔離起開始計算，才算是清零；因本港正邁向清零，即使下周中社交距離措施屆滿，也不宜放寬，以免疫情突然反彈，影響恢復通關。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）