港府再擴大強制宣誓效忠要求，繼新聘、現職公務員受影響後，公務員事務局今發通告，要求於去年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員，在發信3星期內簽妥效忠聲明，拒簽聲明者或會被終止聘用。

公務員事務局指，在港區國安法實施當日、即2020年7月1日或之後，其僱傭合約生效的非公務員政府僱員，須簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，並在部門發出有關信函的3星期內簽妥及交回聲明。局方指，簽署聲明的要求符合《國安法》規定，公開確認和真切體現了有關僱員須背負的責任和期望，有助進一步維護和推廣所有政府僱員應恪守的核心價值，確保港府能有效管治。

局方主動提到，如有僱員拒簽妥和交回聲明，反映該僱員拒絕遵守《國安法》規定，當局會根據每宗個案實際情況展開行動，考慮按照僱傭合約的相關條款終止聘用，過程中有關僱員會有機會解釋。

至於若有僱員有不當並違反聲明的行為，局方表示，會視乎個別情況，按僱傭合約採取相應的紀律行動。當考慮作出懲處時，除了視乎行為的情節、性質、嚴重程度等，局方亦會考慮，該僱員曾簽署聲明，表示對其公職身份所帶來的期望和責任已有所認知，但仍然作出不當行為。

工會：大部份合約期僅一年 將約滿員工或索性唔簽

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，相信大部份現職合約僱員都有心理準備要簽署宣誓聲明，但不少員工反映對簽署聲明有戒心，擔心發表言論時會觸及紅線，被指違反《國安法》。由於大部份非公務員合約工合期僅一年，個別更可能只簽約數個月，因此不排除部份快將完約的員工，索性選擇不簽署聲明，而政府日後在招聘短期合約工時，也可能更為困難，「反正做得幾個月，佢哋唔想承受呢啲風險，不如就唔加入政府」。

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