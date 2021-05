《蘋果》3月披露,世界肝病權威專家、72歲的港大醫學院內科學系講座教授黎青龍,被港大否決續約兼職教授,6月將結束合約,事件令醫學界不滿。經過兩個月的爭取,事件有轉機,黎青龍近日回覆《蘋果》查詢時表示,港大醫學院將聘任他為榮譽教授,其辦公室、秘書服務維持現狀。醫學院較早前向教務委員會舉薦黎青龍為榮休教授,據悉校方也很大機會答允。對於這次變動,花名「仔爺」的黎說:「我很高興能夠幾乎和以前一樣地繼續工作(I am happy to be working almost the same as previously)。

記者 于健民

據一些醫學界消息流傳,港大的遴選及晉升委員會(USPC)年初拒絕黎青龍續約兼職教授後,校方管理層不傾向頒授榮休教授席給他。其中一個考慮因素是「仔爺」去年多番聲援公立醫院醫護的罷工行動,亦曾痛斥政府面對疫症死不封關,擔心其敢言行為會影響港大。

有醫學界人士相信,2個月前黎青龍不獲續約的消息,引發校內以至醫學界極大迴響,港大醫學院師生甚至發起聯署,要求港大重新考慮決定,增加了醫學院「游說」校方頒授榮休教授席的本錢,校方終傾向同意頒授。

據悉,港大醫學院今年初已有意舉薦黎青龍為榮休教授,近月已提呈由港大校長張翔任主席的教務委員會,但礙於黎的兼職教授合約6月才到期,港大最近才開始處理相關行政程序。

「很高興能夠幾乎和以前一樣地繼續工作」

1971年加入港大醫學院內科學系工作的「仔爺」,前年70歲時跟隨港大教員的退休規定,轉為兼職教授,據報薪金由全職時的20多萬減至約5萬元。「仔爺」以英文電郵回覆《蘋果》查詢時表示,仍等待確認頒授榮休教授席;他同時透露,內科學系將聘任他為榮譽教授,辦公室、秘書服務維持不變。

據了解,榮譽教授的薪金,可能比兼職講座教授更低,主要收入仍然來自瑪麗醫院私家門診的診症。

對於今次職位、合約上的變動有何感受,黎青龍表示:「我很高興能夠幾乎和以前一樣地繼續工作(I am happy to be working almost the same as previously)」。

翻查港大醫學院內科學系網頁,現有5位榮休教授兼榮譽臨床教授,包括內分泌科楊紫芝、腎科黎嘉能、胸肺內科林華杰、血液及血液腫瘤科陳棣光及梁憲孫,他們都是所屬專科的權威專家。若黎青龍獲頒榮休教授,將成為第六位。

《蘋果》已向港大查詢,暫未獲回覆,港大醫學院則沒有回應。

