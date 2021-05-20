【本報訊】今年是六四32周年，往年支聯會都會在5月底舉行「毋忘六四」大遊行。支聯會昨到警總與警方商討遊行安排，該會常務秘書部召集人梁錦威會後稱，警方除強調限聚令仍然生效，更首次問及支聯會五大綱領內容，而最後也未有批出不反對通知書。梁錦威指會盡力向警方爭取批出不反對通知書，希望警方能夠尊重市民表達訴求的自由。

雖然去年警方以疫情為由拒絕批出不反對通知書，但支聯會今年照樣申請，支聯會今年申請的「毋忘六四」大遊行，以灣仔修頓球場為起點，以中聯辦作終點，預計參與人數為3,000至6,000人。支聯會常務秘書部召集人梁錦威開會前向傳媒表示，希望警方可以尊重香港人集會及遊行自由，批出不反對通知書，讓港人能藉此表達訴求。他又稱，不會估計警方會否批出不反對通知書，但會盡力向警方爭取。

暫未發出不反對通知書

支聯會與警方開會商討約一小時後結束，梁錦威表示，警方會上不斷強調限聚令仍然生效，支聯會則向警方講解遊行安排及防疫措施等。他續指，支聯會會盡最大努力向警方爭取舉辦合法遊行，雖現階段仍未能評估警方會否批出不反對通知書，但支聯會會以開放態度與警方商討。

被問及會否擔心警方因支聯會綱領而拒批遊行，梁稱不擔心，並指支聯會的五大綱領是過往31年一直爭取的訴求，不會因而放棄。梁之後回覆本報查詢時再透露，警方在會議確實曾問及支聯會五大綱領內容的意思，但並沒提及支聯會是否屬非法組織，支聯會解釋五大綱領內容後，警方未有進一步查詢。梁表示，去年警方沒有就商討遊行集會安排上查詢綱領內容，相信今次是警方首度提及有關議題。

團體六四晚辦彌撒悼念

有關六四當晚維園燭光悼念集會安排，梁錦威稱支聯會下周將與警方再開會商討，至於會否再與警方就遊行開會，梁表示警方至今仍未安排第二次會議。萬一警方拒向遊行發不反對通知書，支聯會有何後備方案，梁錦威稱需待支聯會再開會商討；他又重申希望警方能夠尊重市民表達訴求的自由，並促請警方盡快批出不反對通知書。

而支聯會、天安門母親行動及職工盟，昨傍晚在旺角行人天橋擺設聯合街站，讓市民簽署弔唁冊，並派發白色洋燭和三款分別寫着「母忘六四」、「呼喚良知」和「尋求正義」的電子蠟燭，呼籲市民六四當晚無論身在何方，亦可燃點手上燭光繼續悼念，讓全世界知道，香港人在政治高壓下仍拒絕遺忘。支聯會副主席鄒幸彤表示，設聯合街站是希望集結民間社會不同力量，呼籲香港人面對打壓不要放棄，拿出勇氣公開悼念，「市民如果有地方可以代放蠟燭，歡迎聯絡支聯會，讓呢個拒絕遺忘嘅運動，可以喺民間社會共同進行」。鄒又表示，除申請待批的遊行和燭光集會，有關六四的講座亦會如期舉行，並會在各區擺設街站，「做得幾多得幾多」。

另外，香港天主教正義和平委員會在社交網發文，將於今年六四當晚舉行彌撒，悼念六四死難者，「我們追悼那春夏之交逝去的亡者，也思念他們的母親們」，文中稱希望當晚「讓我們點起燭光，為他們獻上彌撒，毋忘歷史，悼念亡者」，至於彌撒舉行詳情會於稍後公佈。