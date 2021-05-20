【本報訊】地區名校何文田華英中學4.7億元重建計劃疑因政治暗湧觸礁，校方稱本周一才知悉撥款申請被臨時抽起，新學年搬遷學校的計劃或需擱置。有學生直言全校師生一直盼望學校重建，對重建觸礁感失落。

立法會工務小組原定昨日討論華英中學重建項目，但因建制派不滿該校校長尹志華曾呼籲政府擱置《逃犯條例》修訂，轉軚不支持撥款，政府臨時抽起議程。華英中學副校長劉美珠昨表示，校方本周一才知悉議程被抽起，之前從未接獲任何建制派議員查詢重建計劃。她指議程被抽起不代表重建告吹，校方仍希望撥款可於本屆立法會會期內通過。

劉美珠稱不會推斷事件背後是否涉及政治原因，但校方向傳媒發出的新聞稿則強調，華英會持續地引導學生成為一位守法、顧己及人、和平、理性、不以暴力處理問題的中學生。

就讀中三的郭同學表示，校內設施已老化，全校師生對重建計劃感興奮，現時難免感到失落。

網媒「立場新聞」昨引述華英教職員透露，教育局兩周前曾派員到校視察，向學校管理層表示支持重建，不料「臨門一腳先搞唔到」，令全校震驚。學校本擬7月暑假期間搬遷往新蒲崗臨時校舍，今年初已開始執拾，現時所有計劃需擱置。

梁美芬：撥款不應當「奉旨」

立法會教育事務委員會主席梁美芬昨表示，政府撤回華英中學重建計劃前未有諮詢過她，又辯稱不清楚該校校長尹志華「講過啲咩嘢」。她指政府應解釋揀選學校重建的準則，不應抱「奉旨」態度到立法會申請撥款。梁美芬在早前的教育事務委員會上，曾不點名提及「我收到額外資料，個別中學喺唔同社會事件或當時騷亂，可能有參與」，要求教育局審查及監督。

教育局回覆時證實教局人員曾探訪華英中學，檢視重建方案，惟在工務小組會議前幾天，政府得悉不少議員對重建有保留，評估後認為難有足夠票數通過，為免撥款建議遭否決，政府決定撤回申請。教局會繼續向議員解說，盡快將撥款申請重新提交工務小組及財務委員會。