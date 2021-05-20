【本報訊】男子唐英傑被控駕駛電單車撞警兼展示「光復香港」旗幟，涉煽動分裂國家和進行恐怖活動。案件因律政司長引用國安法發出指示，將由三名法官組成「審判庭」取代陪審團審訊。唐英傑指律政司沒提供合理理據，申請司法覆核。國安法官李運騰昨宣佈拒絕受理，判詞指國安法設立新的審訊模式，國安案件是否採用陪審團，律政司長是唯一決定人，屬不受干涉的檢控決定，毋須諮詢辯方，只有特殊情況才可挑戰。

法官認為唐英傑的覆核理據並非可合理爭辯，拒絕批出覆核許可。敗訴方通常應向勝方支付訟費，法官鑑於國安法仍新，案例稀少，而且本案議題涉及公眾利益，因此不下令唐向律政司支付訟費。

屬檢控決定律政司毋須解釋

唐英傑一方指，被告人享有獲陪審團審訊的權利和保障，律政司現在要剔除此權利，卻沒詳細解釋理據，程序不公。律政司則主張，司長引用國安法第46條指示不採用陪審團，屬於《基本法》第63條保障不受干涉的檢控決定，毋須解釋理由，只在特殊情況才可被挑戰。

判詞指出，過往由於《刑事訴訟程序條例》規定，高院原訟庭審訊只能採用陪審團模式，但國安法立法後增加一個新模式，律政司長是國安法案件是否採用陪審團的唯一決定人，第46條沒有明文規定司長事先通知被告或聽取被告回應，反而着重司長有強制性權力。

國安法第46條列舉三個不採用陪審團的理由例子，包括保護國家機密、案件具有涉外因素、保障陪審團，司長亦可考慮其他理由。判詞指，司長不適宜亦沒理由在審訊前跟被告討論國家機密之類事項，容許在正審前先進行「小審訊」作爭辯，並不明智。

法官認同律政司立場，第46條的決定權應歸類為檢控決定，意味只有律政司長惡意或不誠實行事、聽從政治指示等特殊情況，才構成違憲，被告不能以「不合理」、「過度侵犯基本權利」等一般覆核理由挑戰。

律政司長今年2月發出證書，以「保障陪審員及其家人的人身安全」及「若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」為由，指示唐英傑案不採用陪審團。法官認為，根據上述理由用三位法官取代陪審團，並無內在不合理之處。

法官同意唐一方指，「妨礙執行司法公義」的理由並不清晰，不知是否與陪審團安全有關；惟保障陪審團是第46條舉例的理由，已是充份。此外，證書表明「經顧及並考慮所有相關的情況及資料」，唐英傑一方單憑律政司沒有詳細解釋，明顯無法通過特別高的覆核門檻。

倘上訴失敗將由三法官審理

李官並非首次處理唐英傑的國安法爭議，他去年駁回唐的保釋申請，其後在黎智英案中，被終審法院指他處理唐英傑案時錯誤詮釋國安法，沒有採用較嚴格的新保釋門檻。

唐英傑有權對覆核被駁回提出上訴；若結果不變，案件將維持由三名國安法指定法官審理，包括杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信。三名法官早前拒絕因應是次司法覆核而押後6月23日開審的排期，覆核申請於上星期一聆訊，昨日宣判。

案件還有其他審前爭議。控方案情指唐去年7月1日下午在灣仔駕駛電單車，背包插着「光復香港 時代革命」黑旗，三度衝向警察防線，最後一次令三個警員受傷。律政司早前申請加控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，據了解辯方反對，高院下月7日開庭處理。案件編號：HCAL473/21