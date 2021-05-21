於城中超級富豪大宅任職的保安員，多年前透過閉路電視窺見富豪名媛妻子換衫，名媛赤裸上身數秒，露出乳房及背部，保安員即以手機拍下畫面，並與同事「分享」。保安員離職後身陷財困，想出利用名媛裸照及影片生財，苛索富豪一億元贖回太太換衫片。惟富豪暗中報警，雙方經歷長達三個月談判，保安員與兩同黨去年愚人節交收當天終被擒，他們今在區域法院承認串謀勒索罪。據了解，負責穿針引線協助保安員找富豪的中間人，在案件提堂後做「金手指」向控方供出兩名同黨更多犯案細節。

被告依序為送貨司機鄺雄光（58歲）、保鑣徐文傑（46歲）及保安員黃軒中（51歲），其中黃當年拍攝女事主Y裸體片段；徐與黃曾在富商X的大宅一同共事，徐做中間人，找鄺負責聯絡X洽談。三名被告承認去年1月11日至4月1日間串謀勒索富商X，恫嚇對方交出一筆款項，法官預告通常會判即時監禁。案件押後至6月29日判刑，三名被告繼續還柙。

官指三人要合力才可犯下本案 刑責沒有重大差異

控方透露三人沒案底，鄺及徐學歷至中三，而黃讀到中五，他的兒子在加拿大讀書。代表鄺的辯方大狀求情指，鄺並無參與提供名媛裸體片段，亦無份計劃或籌備勒索行動，他及早認罪且無案底，望能輕判。

徐的大狀則指，徐為控方提供污點證人口供，應可減刑達四成至四成半，並承認本案屬十分十分嚴重的苛索，真正能求情的理由只有認罪及無前科。

法官李俊文指，徐的污點口供在有所「延遲」後才提出，要求控辯雙方就減刑幅度另行呈交書面陳詞，下次聆訊時討論。據庭外了解，案件在去年4月案發後，同月已在裁判法院提堂，惟徐至今年1月案件在區域法院提訊之後，才向控方提供污點證人口供，有大狀相信他未必全數獲批四成多減刑。

黃的大狀求情指他非案件主腦，若欠缺另兩名被告，他無法接觸富商X，而他本身亦不認識與X洽談的鄺，可謂愚蠢地捲入本案，受徐游說才參與。法官認為案中無任何一個人屬主腦或需要負上較大刑責，各人有不同角色，其中黃提供片段，徐穿針引線，鄺則任「前線士兵」聯絡受害人一方，三名被告要合力才可犯下本案，看不到刑責會有重大差異。黃的大狀補充指，黃是在案發前多年拍下片段，他並非壞人，拍片時並無打算犯案；但最終因貪婪和有財政壓力而犯案。

愚人節早上在中環天星碼頭停車場頂層交收

案情指Y的裸體片段約於七、八年前偷拍，長約24秒，拍到Y脫下裙、只穿內褲行走，Y上身赤裸約兩秒，其後用手遮掩乳房。去年1月10日及11日，富豪X收到鄺以陌生號碼發送Y在家中赤裸背部的相片，稱若X不買回片段，他會以高價售予他人。

X暗中報警，並聲稱很忙，叫鄺聯絡警方卧底假扮的「私人助理」陳先生。惟鄺翌日質問X，其助手「是幫你還是害你」，威脅若處理不好，會令X的名譽受損，「以你的身份出過（個）好價錢」，「以後我只會跟你對話，其他人只會令事情變得更複雜。一念天堂，一念地獄，想好WhatsApp我」，之後苛索一億元。

交涉期間，鄺自稱老一輩黑幫成員，收錢替人消災解難，他不會背叛片主。

雙方曾達成交易協議，但鄺稱發現被人跟蹤，談判暫停。次被告徐文傑在去年3月登場，多次交涉後，X一方同意用一億元買片。雙方約定4月1日愚人節早上在中環天星碼頭停車場頂層，由鄺與X的「助手」當面交易，鄺即場被捕。另兩人同日亦被捕。

拍片的黃在警誡下稱，七至八年前曾把片段給徐觀看；至前年急用錢，他問徐有沒有點子，徐提議將Y的裸體片段賣給X，他最初不同意，但因財困決定參與。

【案件編號：DCCC908/20】

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