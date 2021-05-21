香港民研調查發現，63%受訪者認為應設劏房起始租金上限。有劏房租務管制研究工作小組成員認為，調查反映市民對議題十分關注；關注團體則強調租金管制與加幅管制「缺一不可」，促政府儘快推出有關措施。

劏房租務管制研究工作小組（小組）早前向政府提交報告，建議訂立標準租約，為租客提供「2年生、2年死約」的4年租期保障，但無建議訂立「起始租金」。

香港民意研究所今年5月17日至20日期間透過電郵訪問6,090人，當中約六成受訪者居於私樓，兩成人居於公屋，正住劏房的只有1%。調查問及受訪者有多支持或反對立法為新簽劏房租約的起始租金設置上限，結果表示「好支持」或「幾支持」者有63%，另有11%人表示「好反對」或「幾反對」，18%人表示「一半半」。

劏房租管小組成員：問題複雜 今次未有足夠時間研究

小組成員之一、城大公共政策學系教授葉毅明表示，多數受訪者並非正住在劏房的人士，而是住在自置物業者，更反映社會普遍對議題的關注度相當高，認為結果值得政府參考。

葉指自己及部份小組成員在討論期間有關注起始租金問題，絕大部份成員亦同意需處理，惟涉及的技術性問題複雜，例如如何評估個別劏房的租值，未有足夠時間研究及達成共識。他稱政府在訂立起始租金上責無旁貸，建議在今次報告內的措施推行2至3年後，再按照有關數據訂立起始租金上限。

關注團體促盡快推出起始租金

全港關注劏房平台召集人鄧寶山表示，調查結果反映民意支持設起始租金，強調起始租金管制與加幅管制「缺一不可」，認為報告未夠完善。他促政府盡快推出有關措施，憂慮若待2、3年後才立法推行起始租金，會令業主有空間在此前的空窗期要求簽署租金大漲的新合約。

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