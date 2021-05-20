【本報訊】疫情襲港逾一年，累計有約1.1萬名確診患者康復出院。醫管局跟進發現有康復者肺功能下降，甚至只有正常人肺活量三分一，惟暫未確定損傷是否永久性；有康復者因連累親友檢疫承受心理壓力，需向精神科醫生求醫。

瑪嘉烈醫院傳染病中心醫務總監曾德賢指，該中心跟進逾1,300名出院病人中，主要來自疫情第一波病人，年齡中位數為58.5歲。約77%人出院後接受驗血測試、16%人接受肺功能測試，亦有0.3%人需轉介精神科醫生。

中心為167名康復者進行共215次肺功能測試，發現有45.5%患者在出院後三個月，其擴散肺活量仍比正常水平低，「有啲跌得好緊要，可能得正常人嘅三分一，上樓梯上氣唔接下氣，追巴士會氣喘」。

他指有16.7%人出院九個月後仍未回復正常肺功能，包括本身健康良好、沒長期病患病人，約兩至三成康復者出院後表示持續出現呼吸困難及疲勞等症狀。部份康復者可透過運動改善情況。

累親友檢疫 受壓致精神紊亂

曾德賢舉例指，一名過往健康狀況良好的64歲女士，入院時出現發燒和流感等症狀，胸部X光檢查發現瀰漫性肺炎，需送往ICU和接受呼吸機治療，住院四周後好轉，但出院後兩個月其肺活量仍只有78%，八個月後終上升至89%；其氧飽和度在出院後八個月維持在92至98%，意味有時仍低於正常指標的95%。

除了身體狀態不及從前，康復者亦面對心理壓力。九龍西醫院聯網部門經理胡潔瑩指，聯網曾訪問190名康復者，超過兩成人對自身情況感焦慮，出現精神困擾者以女性為多。胡潔瑩指病人的焦慮程度未必與病情有關，不少病情較輕患者感到連累親友檢疫，或擔心受到鄰居歧視，承受較大壓力，曾有一名重症病人原本沒有任何精神問題，但入住深切治療部期間疑因壓力一度出現精神紊亂，感到被迫害，出院後情況仍無改善，「唔敢同人講，驚人哋以為佢有嚴重精神病」，及後患者接受臨床心理治療，情緒才慢慢平復。