港府本周二（18日）突然叫停駐台灣的香港經濟貿易文化辦事處（經貿文辦）運作。事隔3天，政府今午（21日）刊出新聞稿解釋，指台方「多次粗暴干預香港事務」，破壞雙方關係，又稱職員曾受台灣境內激進人士威嚇，因此決定暫時關閉經貿文辦。

批台方推「援港專案」屬挑釁 稱港府人員曾遭威嚇

政府新聞稿指，經貿文辦2011年12月在台北市開始運作，在「九二共識」基礎上促進港台在經濟、貿易和文化等領域交流。但指近年「台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害」，點名批評「台方推出所謂的『援港專案』」及單方面設立「所謂的『台港服務交流辦公室』，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援。」

新聞稿指，台方的挑釁行徑，與促進兩地交流合作的原意背道而馳，特區政府對台方行徑表示極度遺憾，又指對方連串行徑嚴重破壞港台關係，令經貿文辦在台運作環境日趨惡化。政府又稱，經貿文辦人員「曾受島內激進人士威嚇」，讓留駐人員面臨不穩定因素，推展兩地交流的空間亦在此陰影下日漸收窄。

1823及1868熱線處理在港台人求助個案

政府指，由於經貿文辦已難以達到成立目的，同時為保障駐台人員安全和權益，決定暫時關閉經貿文辦，所有香港人員已離台返港，港府會密切留意局勢發展，「通盤考慮經貿文辦的未來路向」，重申將根據《基本法》、「一個中國」原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策，處理港台關係事宜。

辦事處停運期間，政府會透過 1823 、 1868 熱線及香港政府一站通網頁處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）