上星期六，香港乳癌基金會舉辦了第二屆「乳你同行」網上直播醫學講座，座上醫學遺傳學專家林醫生介紹了BRCA 1&2 遺傳基因變異所引發的乳癌高達80%、卵巢癌為30%，及其他可能發生的癌症。對遺傳基因突變的攜帶者，醫學建議的管理方案。

雖然乳癌九成以上都是後天因素產生。但若乳癌病人是年紀少於40歲，或是男性患乳癌，或有家族成員有乳癌或卵巢癌，或兩邊都有乳癌，這些患者都值得驗血，去找出BRCA 遺傳基因有否變異。

曾經有一位乳癌病人才三十歲出頭，患上三陰性乳癌，於是建議她驗BRCA基因，結果發現有變異，做完化療後，她亦接受兩邊乳房全切除，做即時重建手術，只可惜香港保險業未對這些基因突變攜帶者提供保障，認定是先天性缺陷導致乳癌，所以保險不保，病人一個仙醫藥費賠償都沒有，這也是很多病人不願檢驗的原因。

雖然檢查基因，就算有突變，雙乳切除並不是唯一方案，病人仍可選擇密切監察。正如我另一位年輕病人，乳癌影響乳頭後面，經過化療後，腫瘤縮小到摸不到，驗血發現基因突變，解釋了另一邊乳癌患病會超過三成，她還是堅持做乳癌保乳手術，而不想失去兩個乳房，這也是可以接受的個人抉擇。

有一位年輕病人一邊有乳癌，十年後另一邊都發現乳癌，於是決定兩邊乳房一併切除，同時重建乳房，手術完成後，她表達感謝之餘，還願意為有需要的病人分享她的決定。

另外一位病人四十多歲確診乳癌，做完保乳手術及治療，發現原來有BRCA 基因突變，選擇定期檢查，二十年後檢查發現另一邊乳房有早期癌變，正電子掃描證實沒有擴散，於是決定兩邊乳房全切除。誰料一年不到，肚子不舒服，才發現胰臟癌及轉移至肝臟，這情況發生率不高，但亦是BRCA 基因突變的潛在風險。

有些乳癌病人有家族史，選擇不做BRCA 基因檢驗，但提出雙乳切除及重建，覆診時，見她們表現輕鬆，顯示她們的決定是經過深思熟慮才作出的，免卻年年被審判的煎熬，這也是個人的選擇。

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電郵：pollycheung@hkbcf.org

張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人