55年前的5月16日，中共發出《五一六通知》，掀起文化大革命。中共對此事件曾經全面否定，但到底吸收了多少文革的教訓？種種迹象顯示，除了武鬥沒有重現之外，文革的骨髓不單禍延至今，而且繼續擴大；至少，它的破壞基因仍然潛伏着，在「適當的時候」又會發揮作用。

觀乎中共官方的態度，雖然沒有讓文革高調復亮或復活，但私下出現的某些具象徵性的活動則繼續出現。民間流傳近日內地有小型的「李進（江青原名）黨史地位座談會」，官方沒有採取像打壓民間悼念「六四」的措施，或多或少反映了官方的某種傾向。外界正觀察，文革復亮或復活的苗頭會否由潛伏的胎動發展為蠢蠢欲動，繼而浮動，以至湧動？

有關文革的總結，今天有三點特別需要關注。

（一）中共的自我完善能力在哪裏？「健康力量」能否起作用？

中共在1978年十一屆三中全會後，開始起草《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，並在1981年十一屆六中全會通過。《決議》否定文革，指文革是一場給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂，毛澤東發動和領導文革犯了嚴重錯誤。1982年中共舉行十二大，胡耀邦在報告中說：對於錯誤，有沒有勇氣進行自我批評，能不能歷史地、正確地進行這種自我批評，是能否撥亂反正的關鍵問題。到十三大，趙紫陽也說要把政治體制改革與防止文革重演聯繫在一起，要使民主政治制度化、法律化，要黨政分開，重大事情讓人民知道。

話是說了，但在1986年鄧小平年代，中宣部發出通知，文革史實的專著文章未經嚴格審查，出版社不要出版，傳媒不刊登、不廣播。1988年，中宣部再發出限制文革內容的規定。1991年江澤民年代，把文革稱為「嚴重挫折」。胡錦濤蕭規曹隨。習近平年代，不再稱「動亂」、「災難」，而叫「艱辛探索與建設成就」、「曲折發展」。中共在十四大至十九大的報告中，都沒提文革。

由此可見，中共否定文革的意願和決心有多大？沒有足夠的意願和決心，自然沒有具體和深刻的行動，包括他們曾經提出的制度化和法律化，跟着也沒有自我完善的能力了。為甚麼中共自己也吃了文革的苦果，今天仍不徹底否定文革呢？關鍵在於：文革對今天的領導層仍有政治需要；否定文革就是否定今天的執政基礎；減少和不談文革的負面影響，對今天的執政有利。況且，他們認為今天中國需要政治強人和強化領導層，否定文革和毛澤東就對今天的政局穩定不利，容易被人乘虛而入，受到攻擊。

由此引伸的憂慮，導致有權的人不肯借助外力（例如民間參與、輿論監督，各界協力）來自我完善，連支持、擁護、協助中共穩定和繼續執政的黨內外「健康力量」也難以發揮作用。改革開放之初，我相信健康力量的存在，但今天健康力量也要靠邊站；即使忠言，連逆耳的機會也沒有。這些都是一環扣一環的危機。

（二）文革後人民精神狀態飄忽，虛擬的力量也建立不了。

文革除了對政治、法律、經濟等大破壞之外，更嚴重的破壞是：人民在烏托邦式的精神支柱崩潰後，發覺原來口號是空的，體制改革是空的，那一種受騙的感覺特別嚴重。在此期間，人民相信經濟改革的實利，支持中共「領導全國人民走資本主義道路」（1990年代內地民間流行的戲話），主要因為大家都着重個人的得着。這本來不是壞事，但同時出現的卻是各種人類劣根性的爆發，內地有社會學者形容這是「對共產虛無主義的報復」。

「六四」之後，經濟改革繼續，政治改革停滯，人民也調節了心態，不祈求政治制度變革，但「向前看」時更要「向錢看」。中共也迷信只要讓人民吃得飽、吃得好，一切就好了。殊不知，這是另一種精神空虛的狀態。所以，鄧小平的「一個中心，兩個基本點」和「四項基本原則」、江澤民的「三個代表」、胡錦濤的「科學發展觀」，以至今天的習近平思想，都只能維持在政治宣傳任務的狀態，在多少程度上深入民心？仍有待研究。

更有甚者，就是在或大或小的「既得利益同溫層」中，同樣是精神空虛的一族。他們更能深入理解和領會，「經濟是吃飽飯的要素，政治是保證能吃飽飯的手段」，這也許是出現「忠誠廢物」和「廢柴學者」之爭的成因吧。

（三）不要輕視對「香港文革」的助燃作用。

這裏有兩層意思：一是內地的「文革復亮」對香港1967年左派暴動（左派稱反英抗暴）可能有翻案的推動力。我當年直接參與了當中的一些過程，至今仍認為那是「三把火，燒香港，勿再左」（詳見2017年出版的拙作《我從六七暴動到今天》）。「三把火」是港英政府的暴政、中共的背後推動和內地文革的影響、港共的具體行動。今天，如果只側重片面翻案，只會引起新的混亂。

近年，有迹象顯示官方嘗試平衡當年參與者的情緒，因為他們多是基於當時的愛國理念，一時頭腦發熱而參與其中的；今天給予安撫，避免形成新的問題。不過，圈中人也在觀察，如果官方日後認為有需要翻案（例如清算當年港英政府，以抨擊今天英國與美國聯手制華）的話，當年人就可能第二次成為工具。果真如此，對當年人和香港何利之有？

二是今天的治港政策，尤其是政治和意識形態方面，已有文革初期的文鬥苗頭，對經濟和法律的破壞也逐漸顯露。還有，當年中共閉關鎖國，在外交和國際參與方面的影響也許不大，但今天的香港是國際都會，中共還要在多方面利用香港的特殊條件。如果不努力控制文革思維對香港的衝擊，即使不會出現武鬥，但同樣把香港的根基破壞殆盡。這將是對國家、民族的另一個重大災難。

劉銳紹

時事評論員