【本報訊】政府擬清拆四幢工廈重建為公屋，其中九龍灣業安工廠大廈不但位處市區，鄰近有港鐵站，距離大型購物商場MegaBox亦只約六分鐘路程。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，四幢工廈的位置相當不錯，交通十分方便，若改建居屋等資助出租房屋，料會大受歡迎。

葵安工廈5分鐘到港鐵站

四幢計劃清拆的房委會旗下工廈包括位於九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈及葵涌葵安工廠大廈。四個項目步行至港鐵站均只需15分鐘內，其中葵安工廈更只需五分鐘。布少明預計，四個項目均會極受市民歡迎，因鄰近港鐵站屬重要賣點。

布少明認為九龍灣及長沙灣項目地段最好，兩地的私樓交投向來熾熱，附近新樓價格逾兩萬元一呎，最終若以居屋發售，以折扣率約50%計算，呎價或達萬元。而長沙灣工廈鄰近麗翠苑綠置居項目，認為即使是工廠區，亦「好快融入到」，以後者的銷售反應，認為九龍灣及長沙灣項目均具一定升值潛力。

中原地產陳迪豪表示，火炭穗輝工廈能望到山景，附近既有老牌屋苑穗禾苑，亦有即將推售的新私樓，已是個小型社區，相信對市民有一定吸引力。

不過，觀塘區區議員尹家謙指，觀塘區人口達60多萬，「本身區內交通已經好擠塞，仲要食埋西貢車流」，短期內見不到交通情況會有改善，憂慮九龍灣業安工廈重建作公屋，新增的人口會增加區內交通負擔，塞車問題將更嚴重。他又關注政府會否同步於新建的公屋加建社區設施，「如果新發展區居民要求助又點算呢？」