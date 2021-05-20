香港已連續27日沒有源頭不明個案出現，看來「清零」目標有頗大機會達到了。其實，筆者與雷照盛博士於上月中完成的「疫情指數」研究報告已指出，特區政府採用的追蹤、圍堵和隔離等抗疫措施，足以控制大型群組爆發，所以，即使出現疫情，政府仍然能夠在短時間內將大部份社區傳播鏈找出來，最終令疫情的殺傷力減至最低。

從最近台灣突然出現疫情來看，即使做好外防輸入，也會百密一疏，今次台灣爆疫便是一個典型例子。然而，大家會感到奇怪，為甚麼在防疫上表現突出的台灣竟然在接種疫苗方面是如此落後於以色列、美國、英國等先進國家呢？其實原因很簡單，台灣在過去一年可以說是全球防疫的典範，因此，在長期沒有爆發疫情的情況下，台灣居民又怎會有誘因去接種疫苗呢！另外，台灣政府可能對自己的防疫政策太有信心，即使疫苗上年年底時已有供應，但沒有如以色列肯出高價搶疫苗，最終落得要向世衞求救，才可以獲得幾十萬劑疫苗來救命。台灣落得如此田地，也只能說當地政府被讚壞了。

至於香港，接種疫苗的進度也是不理想的，特別是特區根本沒有疫苗供應短缺的問題。然而，由於香港第四波疫情已受控，加上已沒有本地不明源頭病例接近4星期，所以市民亦沒有太大誘因趕快去接種疫苗。

此外，經過年多的抗疫戰，市民明白只要做好自己的防疫工作，即使出現在公眾地方也不是太危險的。無可否認，香港居民出外戴口罩的百分比，肯定是全球之冠，這種抗疫能力亦非西方國家可以做到的。

香港要徹底打倒這個全球大流行疫症是需要群體免疫，即是要有起碼七成市民接受疫苗注射。無奈，現時第四波疫情已明顯退卻，政府要成功鼓勵市民接種疫苗變得非常困難。唯今之計是在媒體上不斷解釋接種疫苗的好處，希望日久有功，能夠加快市民接種數量。

另外一個更好的方法是林鄭政府要求所有公務員，除非身體狀況不符合接種條件，否則必須盡快接種疫苗。如果公務員能夠身先士卒，為社會立下好榜樣，筆者相信必會有更多市民參與接種疫苗計劃。

最後，市民要明白，即使市民做好防疫工作，但不少與香港常有接觸的國家，其疫情仍然相當嚴重，香港是不能只是倚靠內防抗疫，特別是香港是一個國際金融城市，不可能繼續以半封關的方法來過生活的。若要香港回復正常，大部份市民接種疫苗是不可能避免。

www.acecentre.hk

關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任