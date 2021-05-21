中年的「阿塘」一家原本好像正常家庭一樣，照顧小朋友無微不至，接送小朋友上學，帶小朋友上功課輔導班等。但是，最近「阿塘」的家招惹祝融之災，被大火吞噬，家具毀於一旦，幸好一家人及時逃生，否則不堪設想。

由於家當盡毀，因此現時他們臨時寄居在好朋友家中客廳暫住，直至家中完成維修為止，預計需要數個月的時間。同時，小朋友的上學安排亦打亂了，功課及校服全代為灰燼，幸好學校主動聯絡，安排酌情方法使小朋友能追上功課及預備考試。「阿塘」亦收到很多慈善團體捐贈衣物給他們一家替換。他衷心感謝大家的支持。

有目及此，「蘋果日報慈善基金」關顧主任為他送上兩萬元緊急援助金應急，同時派發口罩及超市現金券給他，助他一家走出困境。關顧主任會繼續跟進其一家福利的需要。懇請各位善長能支持「阿塘」。

「阿塘」暖流之友編號：C4768

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