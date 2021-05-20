阿仔唔聽話，我忍！

銀行電話熱線打極都唔通仲要狂等，我忍！

更年期超唔舒服，我忍……咪住，不如睇埋呢篇文章先講啦。

時常聽到人們談論更年期，其實更年期是指女性停止月經12個月之後。不適症狀包括：潮熱、脾氣暴躁、情緒低落、失眠、骨痛等等。

臨床方面，更年期或者更年期前期 （perimenopausal），即係女性未停經之前四年之內， 女性遇上情緒困擾或者有抑鬱病徵都十分普遍。研究指出這段時期的婦女患抑鬱症嘅機會嘅風險比一般婦女多兩倍。成因估計是由於女性荷爾蒙減少和在這個階段遇到的家庭及社會嘅壓力，導致患情緒病機會增加。

抑鬱症嘅症狀包括超過兩星期的情緒低落、乏力、對過往嗜好失去興趣、情緒波動、集中能力減弱、暴躁、失眠、體重下降和胃口差等等。

如果有這些症狀，就應該請教家庭醫生，因應病人情況，家庭醫生可能會跟病人討論荷爾蒙補充治療。如果有情緒困擾或者抑鬱症狀，就要考慮抑鬱症治療方案，當中包括抗抑鬱藥物（例如血清素補充劑）和心理治療等等。

其實更年期這段時間可以說是人生另一個高峯，這時候事業同家庭有成，很多女士都會想行出嚟容光煥發。其實除了外表我們需要打理之外，身體同心靈的調理亦是非常之重要。有健康身體和情緒，我們才可真正在盛年享受到人生另一段蜜月期，為人生發光發熱！

以往很多女性會覺得更年期「係咁㗎啦」，「惟有死忍」，故她們會選擇啞忍更年期的症狀。但隨着醫學進步，明白到接近更年期的女性有患上抑鬱症同情緒病的風險，而抑鬱症跟情緒病都是可以治療的，所以臨近更年期的女性已不需要再啞忍。

林煒 香港中文大學醫院精神科專科醫生