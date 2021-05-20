【本報訊】新一期綠置居啟鑽苑今日開始派發申請表及售樓資料簡介等，本月28日至6月10日期間接受申請。啟鑽苑單位間隔首度曝光，其中一個面積較大、實用面積約479平方呎的五座1室單位，屬「開門見廁」式設計，間隔四正，可分間兩個房間；另一面積僅186平方呎、位於四座的17室細單位則屬開放式設計，較適合單身或二人家庭入住。

鑽石山啟鑽苑提供三幢住宅大廈，每幢樓高39層，根據房委會提供的樓盤模型，地盤連同公屋單位共有五座，綠置居則屬第三至五座，地盤毗鄰亦有兩幢居屋。啟鑽苑共提供2,112個單位，實用面積由184至481平方呎不等，料最快2023年11月落成。單位以市價約五折出售，售價由118萬元至約385萬元，平均每平方呎售價為7,390元。

房委會展示部份單位的模型，以實用面積約479平方呎的五座1室大單位，屬開門見廁式設計，間隔四正，可分間兩個房間，客廳亦呈長方形，容易擺放家具；至於另一面積僅186平方呎、位於四座的17室細單位，屬開放式設計，客廳連睡房位置亦呈長方形。根據模型，兩款單位於窗戶位置均預留較多空間，或屬隔音窗設計。

蝶翠苑青富苑重推

今次亦一併推出上期滯銷的柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共525單位，以及租置計劃回收的約800個單位，即今期合共推售3,437個單位。項目將於7至8月攪珠，9至10月開始揀樓。

房委會稱，有意購買綠置居單位或租置計劃下屋邨回收單位的合資格綠表人士，可於本月28日至6月10日下午7時期間遞交申請表，申請費用為250元。公眾可在辦公時間到觀塘開源道33號房委會「綠置居」售樓處、樂富房委會客户服務中心、房委會轄下各屋邨辦事處及分區租約事務管理處等取得相關資料，文件的電子版本亦可從房委會指定網頁www.housingauthority.gov.hk/gsh/2020-21下載。